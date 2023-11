OffOff Variety di Silvano Spada in scena all’OffOff Theatre

L’OFF/OFF Theatre che inaugura il suo cartellone con lo spettacolo “OFFOFF Variety”, in scena da martedì 7 novembre 2023 alle ore 21.00

Le luci del Varietà accendono la sesta stagione teatrale di Via Giulia, con l’OFF/OFF Theatre che inaugura il suo cartellone con lo spettacolo “OFFOFF Variety”, in scena da martedì 7 novembre 2023 alle ore 21.00. Sul palco impegnati in una satira dell’oggi scritta da Silvano Spada, sono protagonisti Pino Strabioli, la diva del burlesque Giulia DI Quilio, l’attore e cantante Pierfrancesco Poggi, Santino Fiorillo e il corpo di ballo diretto da Francesco Spizziri che ha curato le coreografie ballate da Manuel Bartolotto, Alessandro Gioffrè, Aldo Iucci, Biagio Pagano e Davide Rosa. I costumi sono a cura di Giuseppe Bambagini, con la straordinaria partecipazione per le creazioni video di Fabio Massimo Iaquone – che ha collaborato tra gli altri, con Bob Wilson, Le Cirque du Soleil e grandi spettacoli in tutto il mondo -, e con l’allestimento degli spazi scenici e il progetto luci di Umberto Fiore.

Il Varietà, fatto di satira sull’oggi, ballerini, comicità, canzoni, burlesque. Palchi che brillano tra Londra, Parigi, New York, Berlino e nel resto del mondo. Il Varietà è uno spettacolo di grande successo e l’OFF/OFF Theatre, anche in Italia, come operazione culturale, vuole riproporlo al pubblico in una rivisitazione contemporanea.

Una rappresentazione corale mirata a regalare sorrisi, movente di un genere che ha fatto la storia dello spettacolo.

La scelta di Silvano Spada, nel suo ruolo di Direttore Artistico del teatro di Via Giulia, è quella di sottolineare che il Varietà è, da sempre, uno genere di grande successo e per questo, punta a far sì che il Varietà arrivi al pubblico di oggi. Per sua caratteristica fondamentale, l’OFF/OFF Theatre in ogni stagione, propone spettacoli e temi che sparigliano qualsiasi forma di programmazione teatrale di routine e, del resto, come chiarimento della sua immagine, già nel logo dell’OFF/OFF Theatre spicca la dicitura: “l’altro Teatro…”.

“La mia idea di Teatro non è difficile da capire, da un lato classici e attenzione ai temi dell’attualità che ci circonda con, sulla scena, l’alternanza di grandi protagonisti e giovani attori, autori e registi. Dall’altra, il fascino del grande Teatro e di quando il Teatro rappresentava un mito. Non soltanto il grande Teatro di Visconti, Strehler, Zeffirelli, Patroni Griffi o Eduardo De Filippo e di tanti altri protagonisti, che hanno reso il Teatro un mito ma anche, appunto, il Varietà che ha rappresentato il sogno leggero, divertente e collettivo di intere generazioni e che ha creato il successo di molti protagonisti amatissimi dal pubblico: da Anna Magnani a Totò, da Valter Chiari a Delia Scala, Aldo Fabrizi, Dapporto, Ugo Tognazzi, Mondaini e Vianello e tantissimi altri…”, dichiara Silvano Spada.

