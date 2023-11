Mosaic International Dance Fest presenta le prime del balletto a Dubai

Il Mosaic International Dance Fest ospiterà i primi spettacoli dei programmi di balletto del Bloom Dance Project di Natalia Osipova e Nureyev Legend and Legacy alla Dubai Opera

Dubai diventa la capitale del balletto per 2 giorni: l’8 e il 9.Novembre.2023 alla Dubai Opera Natalia Osipova, la grande ballerina russa prima ballerina del Royal Ballet di Londra, e le stelle della Nureyev Legend and Legacy faranno da ambasciatori a tanti ospiti e Vip provenienti da tutto il mondo.

“Il nostro festival mira a mostrare al pubblico di Dubai il meglio del mondo del balletto classico e contemporaneo”, si legge in un comunicato stampa diffuso dagli organizzatori.

Il primo giorno del festival, la star mondiale del balletto Natalia Osipova eseguirà brani di balletto classico e danza contemporanea, ineguagliabili per virtuosismo e bellezza. Per i duetti è affiancata dalle stelle del Royal Ballet (la compagnia del Royal Covent Garden Theatre, Londra) e dai ballerini del Rambert Theatre (Londra), nonché dal famoso ballerino e coreografo statunitense Jason Kittelberger.

Osipova eseguirà brani classici, come Giselle Act II pas de deus (Coralli/Adam), di cui il New York Times ha scritto: “Molte Giselle, ma solo una Osipova“, oltre a nuovi brani. Tra questi ci sono Ashes, co-coreografato da Osipova e Kittelberger.

Il pubblico vedrà i brani prodotti dai coreografi preferiti della ballerina, in particolare Sidi Larbi Cherkaoui, che ha collaborato con Beyoncé e Alanis Morissette; e Alexey Ratmanski, un rinomato coreografo neoclassico, le cui opere sono messe in scena in molte compagnie in tutto il mondo. Per questo particolare programma Ratmanski ha creato il duetto Valse Triste.

Annunciando l’evento, Natalia Osipova ha dichiarato: “In questo progetto è importante per me riunire persone creative che lavorano in vari generi e campi dell’arte: neoclassico, classico e contemporaneo. Sono felice di poter mostrare questo programma per primo Dubai nell’ambito del Mosaic International Dance Fest.”

Il 9 novembre, secondo giorno del Festival, il palco dell’Opera di Dubai ospita un progetto di produzione unico: l’eredità del leggendario ballerino Rudolph Nureyev, che ha letteralmente oltrepassato tutti i confini di genere.

Il programma Nureyev Legend and Legacy, organizzato in collaborazione con la Fondazione Rudolf Nureyev, presenta una serie di brani eccezionali del repertorio di Nureyev, oltre a nuovi brani eseguiti dal cast di ballerini delle compagnie di balletto più acclamate, come il Royal Ballet, Parigi Balletto dell’Opera, Balletto Nazionale Olandese, Balletto Nazionale del Canada, Balletto di Stoccarda, Balletto di Zurigo, Balletto Nazionale Inglese, ecc.

Ogni brano del programma riflette vari aspetti della creatività di Nureyev: dal repertorio classico che ha cercato di arricchire con nuovo slancio, alle opere di coreografi moderni, apprezzando la ricerca di novità di Nureyev, ampliando il panorama della danza.

Per l’evento sono stati anche chiamati dei ballerini e coreografi italiani e a breve saranno svelati i nomi di coloro che hanno aderito.