MarineMax amplia i servizi per gli yacht nelle acque della Grecia

MarineMax ha firmato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di controllo in Atalanta Golden Yachts, una delle principali agenzie di charter management greche

MarineMax, Inc., la più grande società di servizi per barche da diporto, yacht e superyacht del mondo, ha annunciato che Fraser Yachts, la sua controllata interamente posseduta, ha firmato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di controllo in Atalanta Golden Yachts, una delle principali agenzie di charter management con sede ad Atene, in Grecia.

John Dragnis, azionista principale di Atalanta Golden Yachts, manterrà una partecipazione significativa e rimarrà coinvolto nella crescita e nello sviluppo delle operazioni di Fraser in Grecia. L’acquisizione è prevista per la chiusura nel trimestre che termina il 31 dicembre 2023 e sarà accrescitiva nel suo primo anno completo di attività.

Atalanta Golden Yachts è una delle principali società di charter management di yacht in Grecia. Dal 2006, Atalanta Golden Yachts ha gestito con successo charter di lusso per clienti in Grecia e in molte altre destinazioni in tutto il mondo, tra cui Francia, Italia, Croazia, Turchia, Mar Rosso e Caraibi.

