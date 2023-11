Marco D’Arrigo è il vincitore di Master Pizza Champion

Marco D’Arrigo, pizzaiolo catanese in forza alla pizzeria “Al Vicolo Pizza&Vino” di Catania, è il nuovo Master Pizza Champion

Sei emozionanti puntate in cui quattordici concorrenti si sono sfidati nel primo e unico talent dedicato alla pizza. I partecipanti sono approdati alla trasmissione TV sia attraverso le tappe di selezione di Master Pizza Champion che si sono svolte in tutta Italia che attraverso la collaborazione con Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games.

Un’edizione caratterizzata da colpi di scena e da saliscendi emozionali, per il pubblico ma soprattutto per i concorrenti. Per prendere parte al talent è sempre più necessario essere preparati mentalmente nella gestione delle emozioni, delle pressioni, degli imprevisti e delle aspettative.

Il bello e il difficile è proprio questo: non c’è mai nulla di prevedibile o di scontato, ma ogni piccolo dettaglio, ogni minima sbavatura possono essere decisivi per la vittoria finale.

A battere la concorrenza diventando 8° Master Pizza Champion è stato Marco D’Arrigo, pizzaiolo catanese in forza alla pizzeria “Al Vicolo Pizza&Vino” di Catania (CT).

Ad un soffio dalla vittoria finale, classificato secondo, il giovane e preparato Giuseppe Criminisi, già pluripremiato in vari concorsi, originario anche lui dalla Sicilia e trasferitosi per lavoro a Pisa; terzo classificato Giovanni Recchia, il vero outsider di questa stagione in qualità di pizzaiolo professionista più giovane se si considerano gli anni di professione.

Le gare

Le gare in cui si sono cimentati i concorrenti in questa edizione sono state:

• 1^ e 2^ puntata: Pizza cavallo di battaglia;

• 3^ puntata: Pizza in pala alla romana su ricetta tipica romana;

• 4^ puntata: Pizza senza glutine con mistery box a sorpresa;

• 5^ puntata: Pizza tipo napoletana consegnata a domicilio e con abbinamento della birra a sorpresa;

• 6^ puntata – La Finale: Pizza in Teglia a tema Sostenibilità e Pizza Dessert a tema “La mia famiglia”.