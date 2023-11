Grande Fratello, Beatrice Luzzi incontra l’ex marito Alessandro Cisilin: social impazziti

Al Grande Fratello l’attrice Beatrice Luzzi incontra l’ex marito Alessandro Cisilin, padre dei suoi due figli, Valentino ed Elia: sui social commenti entusiastici

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, cantava Antonello Venditti in ‘Amici mai’. E chissà se questa canzone è venuta in mente anche al pubblico che ieri ha assistito all’incontro/sorpresa tra Beatrice Luzzi e il suo ex marito Alessandro Cisilin.

Prima di fare il suo ingresso nella Casa Alessandro ha raccontato del loro primo incontro, si legge sul sito ufficiale. Lui era un giornalista e, durante un’intervista, rimase colpito dalla bellezza e personalità di Beatrice. Sono stati insieme tanti anni, poi si sono lasciati per incompatibilità caratteriali. Ma la loro storia è stata intensa e naturale, tanto che subito sono nati due bambini: Valentino ed Elia. “Loro sono la mia priorità assoluta- dice tra le lacrime Beatrice- Spero di non deluderli”.

LE PAROLE DELL’EX MARITO PER BEATRICE

“Sei strepitosamente bella, sei un’artista, sei infinita. Tu ci manchi un po’ meno di quello che noi manchiamo a te, perché sei presente in casa. I nostri figli stanno alla grande, loro sono saggi, divertiti e felici- le dice l’ex marito mentre lei non riesce a trattenere le lacrime- Questo grazie alla prova strepitosa che ci stai dando e che mi rende molto fiero di te. Qualsiasi scelta farai, vivila con totale fiducia in te stessa“.

“Sembra che non vi siate mai lasciati“, commenta Alfonso Signorini e anche sui social i fan sono impazziti per lo charm e l’eleganza dell’ex marito dell’attrice romana e hanno fantasticato su un ritorno di fiamma.