E-commerce: Brandon e R5 insieme per promuovere il cambiamento

E-commerce: vola il green nelle vendite online. Brandon e R5 insieme per promuovere il cambiamento nel settore

Le scelte di acquisto delle nuove generazioni, sempre più consapevoli del loro impatto sull’ambiente, non sono più guidate soltanto da prezzo e qualità: oggi sono i valori dei consumatori a rappresentare il loro driver principale. Nel 2023 la sostenibilità è un vero e proprio trend del mercato, che influenza l’intera filiera, dal packaging alla logistica, e che si impone ancor più nel settore delle vendite online, dove stoccaggio e trasporti diventano fattori di primo piano anche rispetto alle logiche di produzione e immissione sul mercato – si pensi che, secondo uno studio McKinsey, lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti acquistati online pesa quasi 20 volte di più dal punto di vista delle emissioni di CO2. Consapevoli della svolta in atto, BrandOn Group, la società italiana nata per abilitare le aziende a vendere di più e meglio sui marketplace online, e R5, azienda che produce detergenti per la casa e la persona, si uniscono per accompagnare quest’onda green e promuovere il cambiamento.

Nata a Bergamo, R5 si impegna nella creazione di prodotti per la cura della casa e della persona a basso impatto ambientale, all’insegna della sostenibilità. Due i principi fondamentali che sostengono la sua strategia: il taglio drastico alla plastica usa e getta, per prodotti sempre ricaricabili, e l’eliminazione del trasporto dell’acqua – che normalmente arriva a incidere anche fino al 90% in un prodotto detergente. Non solo, quindi, packaging progettati per il riutilizzo – strategia prioritaria, se si considera che entro il 2050, secondo un’elaborazione della Ellen MacArthur Foundation, se il trend non dovesse cambiare i rifiuti globali aumenteranno del 70% e negli oceani ci saranno più rifiuti di plastica che pesci – ma anche ottimizzazione della logistica, grazie alla riduzione delle dimensioni dei singoli item. E non finisce qui: in ottica di vera economia circolare R5 sta lavorando sempre di più anche con ingredienti che arrivano dagli scarti di lavorazioni di altre industrie. Uguale attenzione è attesa anche da partner e fornitori.

Un impegno che ha già guadagnato riconoscimenti: R5 ha ottenuto la certificazione Amazon “Compact by design”, che premia i design più efficienti e a minore impatto ambientale, e ha aderito al “Climate pledge”, programma nato da un’idea di Amazon e Global Optimism che riunisce le aziende impegnate a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.

Con il supporto di BrandOn Group, R5 punta a espandere la propria presenza internazionale, rilanciando il proprio impegno per l’ambiente grazie alle potenzialità sprigionate dalla collaborazione con la tech company fondata a Napoli nel 2012 da Paola Marzario. A sua volta, consolidando la presenza del marchio bergamasco su Amazon e posizionandolo su altri marketplace, sia B2C che B2B, BrandOn Group dimostra che tecnologia, sostenibilità e business sono una formula vincente e, allo stesso tempo, contribuisce a esportare il valore del Made in Italy. Non solo, infatti, design e fashion: l’eccellenza italiana si esprime anche nei prodotti per la cura della casa e della persona.

Dichiara Paola Marzario, fondatrice di BrandOn Group: “Prendersi cura dell’ambiente deve essere un impegno condiviso, in cui consumatori e imprese sono alleati: una consapevolezza che si sta affermando sempre di più sul mercato. Packaging riciclabili e riduzione dei rifiuti, ricorso a fonti di energia rinnovabile e risparmio energetico, logistica a basso impatto ambientale: questi sono i fattori che faranno la differenza. Siamo felici di essere partner di un’azienda come R5 e di contribuire così a fare da volano per un cambiamento generale e necessario, senza perdere mai di vista le esigenze di business”.

“I piccoli gesti quotidiani sono quelli che, giorno dopo giorno, portano ai grandi cambiamenti e possono fare le grandi rivoluzioni – afferma Cristina Mollis, CEO di R5 Living – Crediamo che insieme, con pochi cambiamenti, possiamo adottare consuetudini nuove a favore dell’ambiente e di noi stessi. Siamo convinti che il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 debba muovere ogni azienda e per questo siamo felici ed orgogliosi di collaborare con Brandon, che aiuta concretamente aziende come la nostra a farsi conoscere e svilupparsi anche in altri mercati”.