Appendicite acuta: niente recidive per pazienti trattati con antibiotici

Uno studio pubblicato su Jama Surgery ha evidenziato che il trattamento antibiotico precoce in persone con appendicite acuta ha avuto successo nell’88-95% dei casi consentendo di evitare l’intervento chirurgico. A 25 anni, il 60% trattato con antibiotici non era stato sottoposto ad appendicectomia e il 71% dimesso senza appendicectomia non era stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Più della metà dei pazienti trattati con antibiotici per l’appendicite acuta hanno evitato l’intervento chirurgico per un massimo di 25 anni, e i ricercatori non hanno riportato prove di rischi a lungo termine con la gestione non chirurgica.

“I risultati nel più lungo periodo riportati per i pazienti sottoposti a trattamento non chirurgico per l’appendicite acuta sono stati di 5 anni”, hanno scritto Barbora Pátková, del Karolinska Institute e dell’Ospedale universitario di Uppsala in Svezia, e colleghi.

Per determinare i risultati a lungo termine tra 19 e 26 anni, i ricercatori hanno analizzato i dati del registro nazionale svedese dei partecipanti a due studi clinici randomizzati che hanno confrontato l’appendicectomia con il trattamento non chirurgico per l’appendicite acuta.

Il primo studio ha incluso 40 pazienti (33% donne) assegnati ad appendicectomia o antibiotici tra maggio 1992 e marzo 1994, mentre il secondo ha incluso 252 pazienti di sesso maschile randomizzati a entrambi i trattamenti tra marzo 1996 e giugno 1999.

Il successo iniziale del trattamento non operatorio è stato riportato nel 95% (19 su 20) dei pazienti nel primo studio e nell’88% (113 su 128) nel secondo, con tassi di recidiva a 1 anno rispettivamente del 36,8% e del 14,4%.

Dei 292 partecipanti iniziali, i ricercatori sono stati in grado di rintracciarne 259 nel registro, di cui il 92,6% apparteneva al gruppo non operatorio e l’84,7% è stato sottoposto ad appendicectomia. Ventuno partecipanti sono stati sottoposti ad intervento per asportazione dell’appendice a seguito del fallimento del trattamento iniziale e 34 individui hanno avuto una successiva appendicectomia per appendicite acuta.

Al termine del follow-up, il 60% dei pazienti non era stato sottoposto all’intervento chirurgico e il 71% che era stato dimesso con successo senza appendicectomia non si è presentato per l’intervento chirurgico.

“Sebbene il tasso di appendicectomia fosse basso dopo il primo anno, le appendici hanno continuato a verificarsi anche fino a 20 anni dopo”, hanno scritto i ricercatori.

Oltre ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico a causa del fallimento del trattamento incruento iniziale, il 9,5% del gruppo antibiotico si è recato in una clinica ambulatoriale per dolore addominale rispetto allo 0,01% del gruppo chirurgico.

“Più della metà dei pazienti trattati in modo conservativo non hanno avuto recidive ed hanno evitato l’intervento chirurgico per circa due decenni”, hanno scritto i ricercatori. “Non ci sono prove di rischi a lungo termine legati alla gestione incruenta oltre a quello della recidiva dell’appendicite. I dati attuali saranno ulteriormente utili ai medici e ai pazienti con appendicite acuta nel prendere una decisione terapeutica”.

