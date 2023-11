Al Grande Fratello scintille tra Greta, la fidanzata di Mirko, e Angelica Baraldi

La fidanzata di Mirko, Greta, entra nella casa del Grande Fratello e dà della gatta morta ad Angelica. Ma lui: “Nessuna morale da una tentatrice”

Mirko Brunetti continua a spezzare cuori, anche al Grande Fratello. Dopo Temptation Island dove ha trovato l’amore con la tentatrice Greta Rossetti (ponendo fine alla relazione con la fidanzata Perla Vatiero) ora il giovane reatino è conteso nella casa del Gf da Anita Olivieri e Angelica Baraldi. La prima provoca, tenta, e tutti i concorrenti hanno oramai capito che un interesse c’è. Mentre Angelica è più soft, anche perché fuori ad attenderla c’è il fidanzato Riccardo Romagnoli. La ragazza si dice super innamorata dell’uomo con cui sta da sei anni (anche se non si sono mai detti ‘Ti amo’). Fatto sta che a Greta tutto questo interesse delle due ragazze per il suo fidanzato (anche se non si capisce se si fossero lasciati o meno) non va giù. E ieri sera l’ex tentatrice di Temptation Island ha deciso di mettere i puntini sulle i.

IL CONFRONTO TRA GRETA E ANGELICA

Greta non le ha mandate a dire, ed entrata nella casa del Grande Fratello ha aperto il confronto con la ‘rivale’ etichettandola come “una gatta morta”. A non esserle andato giù soprattutto un cambio d’abito volutamente effettuato prima di un ballo sexy con Mirko.

ANITA DIFENDE ANGELICA

“Io ho un sacco di amici maschi e femmine e li abbraccio e non significa niente- ha dichiarato Anita entrando nel confronto tra le due a difesa della coinquilina- lei balla hip pop è il suo modo di essere”.

E POI ARRIVA IL FIDANZATO DI ANGELICA

Ma i colpi di scena non sono finiti. Al Grande fratello ieri sera ha fatto il suo ingresso anche il fidanzato di Angelica, Riccardo Romagnoli, che ha voluto sfatare con la sua presenza i dubbi dei coinquilini circa la sua esistenza. In molti infatti avevano espresso dei dubbi, visto il modo fumoso con cui la ragazza parlava di lui.

“Sono fiero di te, anche la mia famiglia lo è perché sappiamo quello che sei e ti conosciamo veramente – ha dichiarato all’amata -. Non stare ad avvelenare la tua anima pura e candida con dei giochetti, che non dipendono da te. Sei un’anima pura e sono contenta che tante persone siano riuscite a vederla. Anche lo stesso Giampiero, che magari ha detto una cosina che poteva non essere detta, sono convinto che ti voglia bene, puoi imparare tanto da lui”.

Dopo la dichiarazione d’amore Riccardo ha commentato anche le parole di Greta: “Non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. È paradossale. È una brava ragazza, è simpatica, però certe cose devono rimanere nel mondo social, noi non c’entriamo niente. Io so chi sei. E che vuol dire che se tocchi un uomo ci provi? La gelosia è misto tra insicurezza e poca fiducia. Sei un’anima pura. Vali molti di più rispetto a cosa pensi. Mirko o non Mirko a me non interessa”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).