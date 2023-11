SpedireAdesso.com, la startup italiana per spedire pacchi online

Se stai cercando un servizio di spedizione pacchi e pallet in qualsiasi destinazione italiana o internazionale, nel 2023 le soluzioni certamente non mancano.

I più “tradizionalisti” in genere optano per Poste Italiane, la più antica istituzione nazionale per quanto riguarda i servizi di spedizione in Italia e con migliaia di uffici postali dislocati in ogni parte d’Italia.

In alternativa ci sono i corrieri espresso che forniscono i servizi di consegna dei pacchi grazie a una fitta rete di mezzi locali.

L’ultima frontiera nel mondo delle spedizioni, però, è rappresentata dai servizi di spedizione online, i quali consentono di prenotare una spedizione direttamente sul web, oltre a includere il ritiro del pacco o della busta da spedire direttamente a domicilio.

Tra i riferimenti sul web spicca senza dubbio SpedireAdesso.com, portale che dal 2014 affianca migliaia di persone nella spedizione di pacchi in Italia e nel mondo, in pochi click e a tariffe sempre convenienti.

La storia di SpedireAdesso.com è come quella di tante altre aziende sorte in Italia e che sono state ispirate da un sogno. Quello di Salvatore Christian Parlacino, fondatore della start up 100% siciliana e attuale CEO, era di consentire a tutti di effettuare una spedizione direttamente da casa, specialmente ai suoi conterranei che periodicamente dovevano spedire pacchi ai propri cari, contenenti al loro interno beni di prima necessità, capi d’abbigliamento o piccoli elettrodomestici.

Fu così che è nato SpedireAdesso.com, un portale innovativo che consente in pochi click di spedire un pacco in Italia o nel resto del mondo, oltre al vantaggio di poter controllare lo stato della spedizione grazie al servizio di tracking online.

L’azienda sorge non in una grande città bensì in un piccolo centro nel cuore della Sicilia, precisamente a Raddusa, realtà che ha da sempre conosciuto il fenomeno dell’emigrazione. Oggi trovano impiego presso la sede operativa delle giovani risorse locali che altrimenti sarebbero andate a cercare un lavoro al Nord, se non all’estero.

SpedireAdesso.com negli anni non ha perso la sua indole di azienda innovatrice, facendo sempre della ricerca tecnologica la sua guida ispiratrice. Tra le ultime novità spicca la creazione di nuovi servizi di spedizione in collaborazione con Poste Italiane.

A cosa si deve il successo di SpedireAdesso.com? Tra le tante ragioni c’è quella riguardante il commercio elettronico che, per sua natura, non conosce confini e consente a qualsiasi azienda di vendere online. D’altro canto, negli ultimi anni sono cresciute esponenzialmente le vendite di prodotti online da parte dei commercianti che hanno messo online degli e-commerce. E si spedisce sempre più per motivi un tempo impensabili: ad esempio molte persone in vista delle vacanze preferiscono spedire le valigie a destinazione anziché portarle con sé durante il viaggio.

Spedire un pacco affidandosi a SpedireAdesso.com è davvero semplice, poiché richiede pochi click e un semplice computer. Il primo step consiste nel selezionare il tipo di spedizione che si intende effettuare: la spedizione di una busta o di un pacco tradizionale, per non parlare dei grandi pallet.

Il passo successivo è quello di compilare il modulo di spedizione con i dati relativi a mittente e destinatario, oltre che del pacco stesso.

Nel caso delle spedizioni internazionali extra UE, come ad esempio la Gran Bretagna, il sito genera automaticamente i documenti richiesti alla dogana.

Una volta effettuato il pagamento, si stampa l’etichetta di spedizione che verrà posta su un lato del pacco stesso, e si attende l’arrivo del corriere per il ritiro a domicilio.

Il mondo delle spedizioni online è in continuo fermento e su questo fronte SpedireAdesso.com è stato sempre un’avanguardia. Non è un caso che l’azienda siciliana nel 2023 ha raggiunto un altro primato: la prima realtà in Italia a fornire il servizio di affrancatura postale online. Il francobollo online, nato grazie alla partnership consolidata con Poste Italiane, permette di spedire una busta postale direttamente online, senza dover acquistare il francobollo cartaceo presso la tabaccheria o all’ufficio postale.

SpedireAdesso.com, insomma, è un valido partner per chi deve spedire un pacco e ha due esigenze: fare presto e spendere il meno possibile!