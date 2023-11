SDAG potenzia i servizi con i mercati del Centro ed Est Europa

SDAG ha deciso di potenziare la digitalizzazione dell’operatività logistica di GoFoodLog acquisendo la fornitura del WMS di Generix Group

In un’ottica di aumento dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti al mercato e di irrobustimento delle proprie capacità competitive, SDAG ha deciso di potenziare la digitalizzazione dell’operatività logistica di GoFoodLog acquisendo, mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto del previgente Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del WMS di Generix Group e il conseguente diritto all’utilizzo operativo della soluzione software.

Il WMS in modalità SaaS (Software as a Service), consentirà in particolare di soddisfare alcune esigenze chiave del progetto: Rapidità nell’attivazione di nuove committenze Pieno controllo sulla gestione multi-committente, incluse la ripartizione, pre-fatturazione e fatturazione dei costi dei servizi logistici Supporto nelle attività di gestione doganale, ad esempio tramite implementazione di un sistema di tracking dei codici di autorizzazione doganale e relativa gestione automatica del blocco/sblocco delle merci Supporto nella gestione del food bio, con tracciamento di ubicazioni, attività e movimentazioni della merce e tracking dei codici di autorizzazione.

Il progetto ha avuto il kick-off ad inizio settembre ed è previsto che si concluda entro 5 mesi. “Grazie alla sua posizione strategica, Gorizia rappresenta uno snodo cruciale per la gestione logistica ed il trasporto delle merci in Friuli – Venezia Giulia verso l’Europa centrale ed orientale e viceversa. E certamente non solo per la nostra regione, ma per l’intero Sistema Paese, considerata l’importanza che da sempre gli scambi commerciali con le aree della storica Mitteleuropa rivestono per l’Italia.

Nell’ambito del nostro progetto di potenziamento dei servizi offerti dall’interporto, non poteva mancare il contributo anche di un WMS di ultima generazione, qual è quello di Generix Group. Ci aiuterà ad aumentare l’efficienza e la qualità delle nostre performance logistiche e, di conseguenza, a rispondere in modo sempre più rapido, flessibile e preciso alle sfide che la crescente complessità delle supply chain pone ai nostri clienti”, ha commentato Giuliano Grendene, Amministratore Unico di SDAG S.p.A. a socio unico.