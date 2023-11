Previsioni meteo 6 novembre 2023: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 6 novembre 2023: tempo più stabile al settentrione, piogge sparse sulle regioni centro-meridionali del versante tirrenico

Inizio di settimana con condizioni meteo in miglioramento al Nord Italia mentre sul resto della Penisola l’instabilità sarà ancora grande protagonista. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi al settentrione, mentre sul versante tirrenico del Centro e del Sud peninsulare saranno possibili precipitazioni a carattere sparso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo, nel corso della settimana avremo ancora instabilità, mentre a partire dal prossimo weekend il tempo dovrebbe migliorare ovunque.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 6 novembre 2023.

Al Nord: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulla Liguria di Levante e al Nord-Est, con neve sulle Alpi oltre i 1700 metri. In serata ancora qualche fenomeno su Liguria di Levante e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sul versante tirrenico con locali fenomeni sui rilievi appenninici. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse sulle regioni del versante tirrenico. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, sole prevalente sulla Sicilia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno anche sulle regioni ioniche, ancora variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo sulla Sardegna e nella notte anche sulla Campania, nessuna variazione sulle altre regioni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .