Papa Francesco non sta bene: le condizioni di salute del Pontefice

Papa Francesco ha spiegato di non sentirsi bene durante la prima udienza della giornata e ha preferito non leggere il discorso. Nel pomeriggio un incontro con oltre 7.000 bambini

“Non sto bene di salute“: con questo l’annuncio, fatto in pubblico poche ore fa, Papa Francesco ha spiazzato e portato preoccupazione. “Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto, ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”. Il Papa ha detto così nel corso della udienza con i Rabbini europei, la prima in programma nella giornata di oggi in sala stampa vaticana. La voce di Papa Francesco è apparsa affaticata.

NEL POMERIGGIO L’INCONTRO CON 6.000 BAMBINI

Il portavoce del Vaticano ha poi spiegato che il Pontefice ha un forte raffreddore e quindi ha preferito non affaticarsi a leggere il discorso, anche tenendo conto della fitta agenda di impegni che lo aspetta oggi. Tra le altre cose, nel pomeriggio, è previsto un incontro con oltre 7.000 bambini provenienti da 84 paesi del mondo. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Uno dalle 15.20. Dopo aver evitato di leggere il discorso scritto per i rabbini (che ha però salutato individualmente), il papa ha incontrato l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela. Il portavoce del vaticano ha fatto sapere che la giornata proseguirà normalmente.