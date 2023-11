L’Osteria Francescana è il Miglior Ristorante in Italia

50 Top Italy 2024: L’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, è il miglior ristorante in Italia, nella categoria Grandi Ristoranti

L’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, è il miglior ristorante in Italia, nella categoria Grandi Ristoranti, per 50 Top Italy, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali. Al Secondo posto Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia. Gradino più basso del podio per Enoteca Pinchiorri a Firenze, guidata in cucina da Riccardo Monco e Alessandro della Tommasina.

Quarta posizione per D’O di Davide Oldani, a Cornaredo; in quinta posizione Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa; la sesta posizione va ad Enrico Bartolini MUDEC, a Milano; settima posizione per Daní Maison di Nino Di Costanzo, a Ischia; in ottava posizione Le Calandre a Rubano, della famiglia Alajmo; nona posizione per Taverna Estia a Brusciano, della famiglia Sposito. Chiude la top ten Il Pagliaccio di Anthony Genovese, a Roma.

La Lombardia è la regione più rappresentata con 9 locali, seguita dalla Campania con 8 e dal Veneto con 6.

“Abbiamo suddiviso i migliori ristoranti della Penisola – dichiarano i tre curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in quattro classifiche: Grandi Ristoranti, Cucina d’Autore, Luxury, Trattorie e Bistrò Moderni. I Grandi Ristoranti senza limite di spesa e la Cucina d’Autore con un limite di spesa intorno ai 120 euro; la categoria Luxury, che presenteremo il 29 novembre, comprende quei ristoranti di alto livello e con uno standard di servizio elevato, presenti all’interno di Hotel, Relais, Residenze di Charme. Le Trattorie e Bistrò Moderni, infine, compongono la spina dorsale della ristorazione italiana: aziende familiari, spesso aperte da diverse generazioni. Il tutto per avere, sempre di più, un occhio attento alla spesa e alla tipologia di locale che si vuole scegliere, e per essere quanto più chiari e diretti verso i consumatori”.

Un format agile e diretto, quello di 50 Top Italy, che mette in luce un elemento fondamentale per i clienti, quello della spesa e, proprio in base alla spesa, è redatta la guida dei ristoranti, dividendoli per fasce di prezzo.

Il 17 ottobre è stata presentata la guida delle Trattorie e Bistrò Moderni, con 118 indirizzi; il 24 ottobre è stata svelata la classifica Cucina d’Autore; il 29 novembre, infine, verranno annunciati i 100 migliori ristoranti in contesti di ospitalità alberghiera.

La pubblicazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta, martedì 12 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi speciali e scopriremo anche quali sono i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall’Italia).

La classifica completa QUI.