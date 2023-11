Mr. Rain oggi in Vaticano: canterà “Supereroi” a Papa Francesco

Oggi Mr. Rain si esibirà in Vaticano durante l’evento “I bambini incontrano il Papa”: canterà “Supereroi” di fronte a Bergoglio

Che Papa Francesco conoscesse e apprezzasse Mr. Rain non ci sono dubbi. Ora il pontefice lo ha finalmente invitato in Vaticano per cantare la sua “Supereroi”. Il cantautore si esibirà durante l’incontro “I bambini incontrano il Papa”, in programma oggi, lunedì 6 novembre. “L’evento- come si legge nell’annuncio ufficiale- verterà sul futuro dei bambini e sarà un’occasione d’incontro fra le nuove generazioni e il Papa, che consentirà di ascoltare le voci e le speranze dei più piccoli”.

Mr. Rain, al secolo Mattia Belardi, canterà il successo sanremese in italiano e in spagnolo. Quest’ultima la lingua utilizzata nel rifacimento della canzone originale che ha cantato allo stadio Cívitas Metropolitano dell’Atletico Madrid, in coppia con Beret. L’artista spagnolo accompagnerà Mr. Rain anche in Vaticano.

PAPA FRANCESCO E LA CITAZIONE DI SUPEREROI

Dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, “Supereroi” è stata apprezzatissima tra i bambini e il Santo Padre, qualche settimana dopo, ha fatto notizia riprendendo la canzone in riferimento a Don Tonino Bello, per il quale è stato avviato un processo di beatificazione.

“Recentemente- ha detto il Papa- hanno ripreso in una canzone anche una sua celebre frase: ‘Noi siamo angeli con un’ala sola. Per volare, abbiamo bisogno di restare abbracciati al fratello, cui prestiamo la nostra ala e da cui prendiamo l’altra ala, necessaria per volare’. Nessuno si salva da solo“