Mediaset fa causa ad Heather Parisi per le frasi su Amici

Heather Parisi confessa: “Ad Amici dovevo recitare un copione”. Mediaset le fa causa: “Inaccettabile venga messa in dubbio la regolarità del programma”

Mediaset non perdona Heather Parisi e annuncia che agirà per vie legali contro la showgirl a seguito delle sue ultime dichiarazioni su Amici di Maria De Filippi.

LE DICHIARAZIONI DI HEATHER PARISI

“Ci metto la faccia sempre, non riesco a stare zitta, sono spontanea; per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione– ha detto intervistata da Il Fatto Quotidiano- invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto”.

IL COMUNICATO DI MEDIASET

Immediata è stata la reazione dell’azienda che, in una nota ufficiale, scrive: “Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento“.

ANCHE NATALIA TITOVA HA PARLATO DI AMICI: “PENTITA DELL’ADDIO A BALLANDO CON LE STELLE”

Negli ultimi giorni, anche Natalia Titova ha parlato della sua esperienza ad Amici. “Non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina-ha confessato- non mi è stata riproposta la cattedra e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare o partire da zero con un amatore”.

“Sono stata a Ballando con le stelle dalla prima edizione- ha ricordato- ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vista sulla stessa strada”. E ha aggiunto: “Ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma. Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… se mi richiamano a Ballando io ci vado“.