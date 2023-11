“Irraggiungibile” è la nuova canzone di Lorenz Simonetti

Online il nuovo singolo di Lorenz Simonetti cantautore e idolo dei teenager sui social con più di 15 milioni di like su Tik Tok

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme “IRRAGGIUNGIBILE” (distribuzione MTmusic), il nuovo singolo di Lorenz Simonetti cantautore e idolo dei teenager sui social con più di 15 milioni di like su Tik Tok, 650 mila follower e più di 200 mila iscritti su YouTube.

Come racconta Lorenz: “IRRAGGIUNGIBILE parla di un amore forte che allo stesso tempo è però motivo di una perdita di tempo. Nel momento in cui ti accorgi di aver dato il cuore a una persona che non ti merita, una persona IRRAGGIUNGIBILE, è proprio allora che devi riuscire a non aver più paura di lasciarla andare, e capire che è meglio continuare per la tua strada.”

Lorenz Simonetti, emiliano classe 2001, ogni giorno, da due anni a questa parte, pubblica contenuti e fa live esclusivamente musicali diventando un influencer e un motivatore. EÌ€ un esempio positivo di uso corretto dei social: quotidianamente riceve messaggi pubblici e privati di adolescenti che, grazie a lui, hanno iniziato a suonare uno strumento musicale o a prendere lezioni di canto. Le sue basi musicali le deve infatti allo studio: inizia a studiare pianoforte a 6 anni e canto ad 11, fondando poi quattordicenne le sue prime band totalizzando nel territorio emiliano circa 90 date live in 4 anni.

Il singolo “IRRAGGIUNGIBILE” è accompagnato da un video “volutamente girato in auto, in continuo movimento, in una costante ricerca di cosa è giusto o non è giusto fare in un momento del genere. È filmato quasi interamente da smartphone per rendere a pieno l’idea di quanto sia normale e quotidiano perdersi nei propri pensieri, tanto da ‘staccarsi’ certe volte dalla realtà, quasi fossimo un disegno, una finta animazione della realtà.”

“Irraggiungibile” arriva dopo i precedenti singoli “Disegna un cielo” e “Ti A a 360” e anticipa l’uscita di prossimi singoli per l’autunno 2023.