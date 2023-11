I Longobardi a “Cronache di terra e di mare” su Rai Storia

La storia dei Longobardi in Italia e della loro, spesso misconosciuta, fondamentale importanza a “Cronache di terra e di mare” su Rai Storia

Da Brescia e da Campello sul Clitunno, in Umbria, la storia dei Longobardi in Italia e della loro, spesso misconosciuta, fondamentale importanza per la storia del nostro Paese: la racconta Cristoforo Gorno in “Cronache di terra e di mare”, in onda lunedì 6 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

A seguire, Tanaquil, etrusca, moglie del quinto re di Roma Tarquinio Prisco e sostenitrice di Servio Tullio, quanta importanza ha avuto nell’ascesa di Roma? Un interrogativo al quale risponde Cristoforo Gorno in “Cronache di donne leggendarie”, in onda lunedì 6 novembre alle 21.40 su Rai Storia. La puntata indaga sulla vita delle donne etrusche, famose per la loro autonomia, spesso equivocata dagli altri popoli come licenziosità. Nella puntata interviene Laura Michetti, professoressa di Etruscologia e Antichità Italiche all’Università di Roma La Sapienza.