Carmen Piccolo alla guida della Direzione Medica di Gilead Sciences Italia

Gilead Sciences Italia annuncia che Carmen Piccolo ha assunto la guida della Direzione Medica dell’affiliata italiana

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Piccolo vanta un’esperienza ventennale nel settore farmaceutico.

Prima del suo ingresso in Gilead Italia, Piccolo ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno delle Direzioni Mediche di aziende quali Bracco Diagnostics, Amgen e Novartis Oncology, dove ha lavorato nell’headquarter europeo e, successivamente, nel global medical affairs in area oncoematologica.

Nel 2014 arriva in Gilead e assume la direzione dell’area terapeutica oncoematologica per poi diventare, nel 2018, Country Medical Lead Cell Therapy di Kite, l’azienda del gruppo Gilead dedicata allo sviluppo delle terapie cellulari. Durante il suo periodo in Kite, Piccolo ha inoltre ricoperto incarichi in qualità di Direttore della Business Unit Cell Therapy per l’Italia e di Country Medical Lead Cell Therapy per la Francia.

Nella sua carriera, Carmen Piccolo ha contribuito al lancio di terapie rivoluzionarie in oncoematologia, tra cui la prima terapia CAR-T approvata in Italia.