Tumore ovarico: cura con campi elettrici delude le aspettative

ha annunciato che uno studio di Fase III sull’uso dei campi elettrici per il trattamento dei tumori (TTFields) in pazienti con carcinoma ovarico resistente al platino non ha raggiunto l’endpoint primario di sopravvivenza globale (OS) all’analisi finale.

“Sebbene l’aggiornamento odierno sia deludente, siamo incoraggiati dal segnale identificato dall’analisi esplorativa, che suggerisce il potenziale di un beneficio clinico quando la terapia con campi tumorali viene iniziata precocemente nel percorso di cura della paziente”, ha commentato il presidente esecutivo William Doyle.

Lo studio INNOVATE-3, noto anche come ENGOT-ov50/GOG-3029, ha incluso 558 pazienti con carcinoma ovarico resistente al platino, sottoposte a un massimo di cinque linee di terapia sistemica precedenti. I soggetti sono stati randomizzati al trattamento continuo con TTFields utilizzando il dispositivo NovoTTF-100L(O) o al miglior standard di cura, entrambi insieme a paclitaxel settimanale.

La piattaforma di Novocure utilizza un cuscinetto indossabile che emette campi elettrici nel corpo per interrompere la rapida divisione delle cellule tumorali

Benefici per i pazienti in linee più precoci di terapia?

Secondo i risultati dello studio, i pazienti che hanno ricevuto la terapia con TTFields più paclitaxel hanno dimostrato una OS mediana di 12,2 mesi rispetto a una OS mediana di 11,9 mesi in quelli trattati con il solo paclitaxel. La differenza non era statisticamente significativa.

Tuttavia, Novocure ha osservato che un’analisi dei sottogruppi esplorativi ha suggerito un potenziale beneficio in termini di sopravvivenza nei pazienti che avevano ricevuto una sola linea di terapia precedente. “Questo segnale potrebbe meritare un’ulteriore esplorazione, data l’esigenza insoddisfatta di quel [circa] 20% di pazienti affette da carcinoma ovarico che hanno una risposta limitata al trattamento di prima linea a base di platino”, ha dichiarato l’azienda, aggiungendo che la valutazione completa dei dati, comprese le analisi dei sottogruppi, è ancora in corso.

Gli endpoint secondari includono la sopravvivenza libera da progressione, il tasso di risposta obiettiva e il tempo al deterioramento indiscutibile della qualità di vita correlata alla salute o alla morte.

L’azienda ha dichiarato che la terapia con TTFields è stata ben tollerata in INNOVATE-3, senza tossicità sistemiche aggiunte, in linea con gli studi precedentemente riportati. L’azienda prevede di condividere i risultati completi con la comunità scientifica.

Incerte opportunità di espansione

All’inizio di quest’anno, Novocure ha presentato i risultati di uno studio di Fase III che valutava TTFields in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).

Nonostante la notizia del prolungamento della OS, gli analisti hanno sollevato il dubbio che solo un piccolo gruppo di pazienti nello studio fosse stato precedentemente trattato con inibitori del checkpoint immunitario, come l’inibitore PD-1 pembrolizumab che oggi è considerato uno standard di cura e che viene assunto dalla maggior parte dei pazienti. Il non utilizzo del pembrolizumab rende i dati dello studio molto meno rappresentativi della realtà attuale di cura.

I TTField sono stati approvati per la prima volta dalla FDA nel 2011 con il nome di Optune per il trattamento di adulti affetti da glioblastoma (GBM) recidivante; in seguito l’indicazione è stata ampliata per includere l’uso in combinazione con la temozolomide per i GBM di nuova diagnosi. Il sistema NovoTTF-100L è stato approvato dalla FDA nel 2019 in combinazione con la chemioterapia per il trattamento del mesotelioma pleurico maligno.

David Nierengarten, analista di Wedbush, ha dichiarato di non aspettarsi che Novocure possadi espandere la sua piattaforma a molti altri tipi di cancro.”Data la mancanza di significative opportunità di espansione diverse dal glioblastoma, che riteniamo sia completamente saturo, non vediamo la possibilità per i campi di trattamento dei tumori di crescere a breve termine al di sopra di una cifra a una sola cifra”, ha dichiarato. Vijay Kumar, analista di Evercore ISI, ha suggerito che gli investitori si orienteranno a vedere il metodo di Novocure come un mezzo per trattare i singoli tumori piuttosto che come una piattaforma per tutti i tumori.

Come funziona la tecnologia TTF

I Tumor Treating Fields (TTFields) sono campi elettrici alternati a bassa intensità, in grado di interferire con il processo di divisione delle cellule tumorali. Il dispositivo NovoTTF-100L serve per inviare i TTFields nella regione del corpo sede del tumore.

Il concetto alla base del dispositivo è che le cellule tumorali si dividono e si moltiplicano molto rapidamente. È stato dimostrato che i TTField provocano l’accumulo di alcuni elementi cellulari costitutivi in grado di distruggere completamente la cellula durante la fase di divisione. Inoltre sono in grado di interferire con il funzionamento di alcuni elementi cellulari carichi elettricamente che intervengono nel processo di divisione cellulare. Come risultato di questi due effetti, i dati sperimentali indicano che l’esposizione continua ai TTField inibisce la crescita del tumore.

Le cellule sane della stessa regione anatomica si moltiplicano invece a una velocità notevolmente inferiore e raramente hanno le stesse proprietà elettriche delle cellule tumorali durante la divisione, pertanto non dovrebbero essere colpite dai TTField.