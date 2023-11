Royal Caribbean continua la sperimentazione di biocarburanti

Royal Caribbean ha esteso la sperimentazione in Europa ad altre due navi: la Symphony of the Seas e la Celebrity Apex di Celebrity Cruises

L’anno scorso l’azienda ha iniziato a testare i biocarburanti e quest’estate ha esteso la sperimentazione in Europa ad altre due navi: la Symphony of the Seas di Royal Caribbean International e la Celebrity Apex di Celebrity Cruises. La Symphony of the Seas è diventata la prima nave nel settore marittimo a testare e utilizzare con successo una miscela di biocarburanti a Barcellona per soddisfare parte del suo fabbisogno di carburante.

La compagnia di crociere ha confermato che i sistemi tecnici di bordo hanno soddisfatto gli standard operativi, senza problemi di qualità o sicurezza, dimostrando che la miscela di biocarburanti è un’alternativa affidabile e a basse emissioni che le navi possono utilizzare per navigare in tutta Europa e oltre.

Con la Symphony of the Seas in partenza dal porto di Barcellona e la Celebrity Apex in partenza dal porto di Rotterdam, entrambe le navi hanno effettuato molteplici viaggi utilizzando biocarburanti e hanno fornito dati critici sulle capacità del carburante. La compagnia ha aggiunto che i test in tutta Europa hanno fornito anche dati preziosi per comprendere la disponibilità e la scalabilità dei biocarburanti nella regione. “Questo è un momento fondamentale per il percorso verso i carburanti alternativi di Royal Caribbean Group”, ha affermato Jason Liberty, presidente e CEO di Royal Caribbean Group.