“Padania paranoica” è la nuova canzone di Forse Danzica e maggio

Su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Forse Danzica e maggio dal titolo “Padania Paranoica, che avvicina alla pubblicazione del primo album

In questo brano le sfumature post rock di Forse Danzica si incontrano con il rap d’autore di maggio: due mondi che possono fondersi perché uniti sotto alla stessa coltre di nebbia, dove i pantografi irretiscono i sogni e dove i treni non possono che deragliare; dove lo stress si confonde con la vita e dove le ore e i vent’anni passano senza lasciare il segno; e infine dove, oggi come ieri, qui come altrove, il roipnol fa un casino se mescolato all’alcool. Benvenuti nella Padania Paranoica.

Il titolo è nato tanti anni fa durante l’ascolto di Affinità e Divergenze dei CCCP: «La prima volta che ho ascoltato Emilia Paranoica, a quindici anni – racconta Matteo / Forse Danzica – ho subito pensato che avrei voluto in qualche modo riallacciarmi a quel discorso e dare una mia versione dei fatti. Crescendo sono cambiate tante cose, ma non la sensazione che quel brano parlasse anche a noi a qualche manciata di chilometri più a nord, che anzi si è arricchita di suggestioni sempre nuove».

Il progetto nasce a Bergamo nel 2020, durante la pandemia. Dopo un anno Matteo si trasferisce a Milano e inizia la sua collaborazione con Studio Cemento e con Believe, che porta alla pubblicazione di Lunaire, primo EP uscito nel maggio del 2022, di matrice indie e cantautorale, con influenze elettroniche. Durante il 2022 avviene la scrittura di Toman, (TYMAH), album di ampio respiro che verrà pubblicato nel corso del 2023, in cui si assisterà a una svolta che recupera le radici post rock e post punto dei musicisti coinvolti nel progetto. Tutti i brani di Forse Danzica sono scritti in collaborazione con Armo (Marco Boffelli): i due, dal vivo, suonano accompagnati da Omar Ghezzi e Francesco Tribbia Azzola.

maggio, rapper classe 93 nato a Roma di origini cinesi, nel 2017 ha fondato la crew KLEN SHEET, di cui fa parte insieme a Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro. Da solista, affiancato dalle produzioni di Tanca, ha pubblicato due EP, Manuale di sopravvivenza per fiati corti” e “I NOSTRI FALLIMENTI”, entrambi nel 2019. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album, “Nel mentre”, per Asian Fake. Nel 2022 è uscito un singolo, “è diverso”, in collaborazione con Altea dei Thru Collected. È attualmente a lavoro sul secondo disco, previsto per il 2024.