Nefrite lupica: arrivano conferme in fase 3 per voclosporina

Sono stati pubblicati su Arthritis & Rheumatology, alla fine del mese di luglio, i risultati del trial clinico di fase 3 AURORA 2 che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di voclosporina fino a 3 anni di follow-up in pazienti affetti da nefrite lupica (LN). Il farmaco, un inibitore orale della calcineurina, ha ottenuto lo scorso anno l’approvazione europea, in combinazione con un regime immunosoppressivo di base, per il trattamento di pazienti adulti con LN attiva.

Disegno dello studio

Lo studio AURORA 2 era uno studio multicentrico, di fase 3, condotto in doppio cieco, che ha incluso una coorte di pazienti che aveva completato 12 mesi di trattamento con voclosporina nello studio originario AURORA 1.

I pazienti reclutati nello studio AURORA 2 erano stati sottoposti a trattamento ulteriore per 24 mesi con voclosporina in combinazione con mofetil micofenolato (MMF) e dosi ridotte di glucocorticoidi. I pazienti del gruppo placebo, invece, erano stati trattati solo con MMF e GC a dose ridotta.

L’obiettivo primario dello studio era rappresentato dalla sicurezza ed efficacia di voclosporina a lungo termine. L’analisi di safety, invece, prevedeva la valutazione degli eventi avversi e delle anomalie (biochimiche, ematologiche) di laboratorio.

La tollerabilità del trattamento è stata misurata sulla base del raggiungimento della risposta renale completa (CRR), di quella renale parziale (PRR), nonché in base al rapporto proteine urinarie/creatinina, al valore stimato di GFR e alla creatininemia.

Risultati principali

Lo studio AURORA 2 è stato completato da 186 pazienti, di cui 101 appartenenti al gruppo voclosporina e 85 al gruppo di controllo. Le caratteristiche cliniche e demografiche al basale pre-trattamento, così come l’eGFR medio corretto, erano simili tra il gruppo voclosporina e quello di controllo.

La percentuale di pazienti con AE (voclosporina, 86,2%; gruppo di controllo, 80,0%) e SAE (voclosporina, 86,2%; gruppo di controllo, 80,0%) è risultata sovrapponibile tra i due gruppi in studio.

I casi di interruzione del trattamento assegnato a causa di AEs sono stati praticamente il doppio nel gruppo di controllo rispetto al gruppo voclosporina (17,0% vs 9,5%, rispettivamente).

L’eGFR medio aggiustato è rimasto stabile per tutta la durata dello studio e non è risultato statisticamente diverso tra i due gruppi in studio. Nel dettaglio, l’eGFR medio al basale e al mese 36 è stato pari, rispettivament, a 79,0 a 80,3 mL/min/1,73 m2 nel gruppo voclosporina contro 78,7 e 78,7 mL/min/1,73 m2 nel gruppo di controllo.

Al termine del trial, un numero maggiore di pazienti del gruppo voclosporina, rispetto al gruppo di controllo, ha raggiunto la CRR (50,9% vs 39,0%; odds ratio [OR]: 1,74; IC95%: 1,00-3,03) e la PRR (74,1% vs 69,0%; OR: 1,39; IC95%: 0,75-2,58).

Da ultimo, un buon outcome renale (definito come una riduzione sostenuta dell’UPCR di ≤0,7 mg/mg senza successive riacutizzazioni renali) è stato raggiunto da un maggior numero di pazienti del gruppo volcosporina rispetto al gruppo di controllo (66,4% vs 54,0%; OR: 0,56; IC95%: 0,32-0,99).

Riassumendo

Nel complesso, i risultati dello studio AURORA 2 hanno dimostrato la sicurezza e la tollerabilità di una somministrazione continuativa di voclosporina per tre anni di trattamento in pazienti con LN, che è stata ben tollerata, senza segnali di sicurezza nuovi o peggiorativi, e con una stabilità della funzione renale nel gruppo voclosporina.

L’efficacia clinica per tre anni di trattamento è stata mantenuta, come osservato dalla continua riduzione dell’UPCR, dall’aumento della CRR e dalla conservazione della funzione renale, suggerendo un profilo di rischio positivo per la voclosporina nei pazienti con LN.

Bibliografia

Saxena A et al. Safety and efficacy of long-term voclosporin treatment for lupus nephritis in the Phase 3 AURORA 2 clinical trial. Arthritis Rheumatol. Published online July 19, 2023. doi:10.1002/art.42657

