Mobilità elettrica: Powy debutta nei Centri Commerciali gestiti da CBRE

Mobilità elettrica: sono state attivate le prime infrastrutture di ricarica elettrica Powy nei Centri Commerciali gestiti da CBRE

Al via le prime attivazioni dopo l’accordo tra Powy, azienda erogatrice di sistemi innovativi per la ricarica di veicoli elettrici, e il team Retail Development Solution di CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, per l’elettrificazione di almeno 6 centri commerciali diffusi su tutto il territorio nazionale, da nord a sud Italia.

La prima attivazione è stata eseguita presso il parcheggio del centro commerciale La Cittadella a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, a cui faranno seguito altre attivazioni presso:

– Le Due Valli a Pinerolo (TO);

– Campo dei Fiori a Gavirate (VA);

– Borgo Mercato a Borgo San Dalmazzo (CN);

– Gran Shopping Mongolfiera a Molfetta (BA).

A queste strutture, si aggiunge anche un’infrastruttura di ricarica Fast presso il Centro Commerciale Il Gallo a Galliate (NO), sempre sotto la supervisione del team Retail Development Solution di CBRE, ma dove l’accordo in essere è tra Powy e l’Amministrazione Pubblica.

I nuovi punti di ricarica elettrica permetteranno di offrire un servizio efficiente che soddisfi le diverse esigenze sia dei clienti che frequentano il centro commerciale La Cittadella, che del pubblico di passaggio. I caricatori disponibili sono di due tipi: AC Quick Charge per una ricarica fino a 22 kW di potenza, per tutti i clienti che prevedono di rimanere nel Centro Commerciale per più di un’ora, e i caricatori DC Fast Charge – di potenza più elevata fino a 100 kW – che sono in grado di ricaricare il veicolo velocemente durante le soste brevi. I punti di ricarica saranno disponibili 24/7, permettendo la ricarica al pubblico anche nelle ore notturne.

“Siamo oltremodo orgogliosi che un Gruppo internazionale del calibro di CBRE, con cui condividiamo intenti e valori, ci abbia scelto per i progetti citati come collaboratori per sviluppare un piano così importante di elettrificazione degli immobili che gestisce. Un piano che parte in Italia e che speriamo di estendere presto anche nel resto d’Europa. Insieme andremo infatti a sviluppare un servizio che genererà valore non solo per i possessori di veicoli elettrici, ma anche per le aziende dei centri commerciali, che avranno a disposizione un servizio premium, che permetterà loro di attrarre nuovi clienti.” – commenta Federico Fea, CEO di Powy – “Stiamo scrivendo il futuro della mobilità perché, da un lato, con il nostro modello di business offriamo alle aziende servizi smart, personalizzabili ed innovativi, dall’altro, invece, miglioriamo l’esperienza utente proponendo stalli di ricarica adatti a tutte le esigenze.”

I sei punti di ricarica del Centro Commerciale La Cittadella sono alimentati da energia 100% rinnovabile certificata e fanno parte del network pubblico di ricarica per veicoli elettrici che Powy sta realizzando in partnership con il Gruppo Stellantis. Come per l’intero network, questi punti sono disponibili per la ricarica di tutti i veicoli elettrici e garantiranno condizioni esclusive ai possessori di veicoli Stellantis.