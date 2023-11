Manovra e decontribuzione per le donne con 2 figli: che pasticcio

Il pasticcio della decontribuzione per le donne con 2 figli, che è sempre stata di un anno: il governo corre ai ripari con un’errata corrige

Galeotta fu l’errata corrige. Perché è quella che ha fatto emergere il fatto che il governo avesse inviato al Senato un testo definitivo della Manovra che conteneva un errore. Ma andiamo con ordine: si era diffusa la notizia che il governo avesse ridimensionato la norma sulla decontribuzione a favore delle mamme lavoratrici con figli. In particolare quelle con due figli. L’opposizione era andata subito all’attacco. Un po’ frettolosamente, forse.

Quando venne presentata la prima bozza, il 16 ottobre, la premier Giorgia Meloni annunciò questa misura come uno dei fiori all’occhiello della manovra, pensata proprio per andare incontro alle mamme lavoratrici e sostenere la natalità: il governo, spiegò Meloni, aveva messo sul piatto uno sgravio contributivo di tre anni per le donne con tre figli (fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo) e di un anno per quelle con due figli (fino al decimo anno del minore).

L’ERRORE NEL TESTO INVIATO AL SENATO

Il testo della Manovra che era stato inviato al Senato, però, conteneva una dicitura diversa, evidentemente per errore. Riportava infatti come durata dello sgravio fiscale la tempistica di tre anni anche per le donne con due figli. Il pasticcio è emerso appunto perchè, nella serata di venerdì 3 novembre, è stata inviata al Senato un’errata corrige in cui si chiedeva di modificare la durata della misura per le mamme con due figli, portandola da tre anni a un anno. Lì per lì molti hanno pensato a un ridimensionamento della norma, effettuato per di più in corner. Ma invece era solo una correzione di un testo arrivato in Senato – chissà perchè- con un errore. Lo sgravio per le mamme di due figli, infatti, era sempre stato previsto della durata di un anno, non di tre. Fin dall’inizio. Era invece pari a tre anni lo sgravio previsto per le donne con tre figli (fino al compimento del 18esimo anno del più piccolo).

GLI ATTACCHI AL GOVERNO

Nel corso della giornata, da sinistra, erano arrivati attacchi nei confronti del governo, che veniva accusato di “pressappochismo” e di annunciare misure a gran voce per poi ritirarle o ridurle. Elly Schlein aveva accusato Giorgia Meloni di “voltare le spalle” a mamme e famiglie. La deputata del M5s Chiara Appendino aveva anche parlato di un governo “contro le donne”. In serata, il giallo è stato risolto. Dal Mef infatti hanno inviato una precisazione, per spiegare che l’errata corrige che è stata inviata venerdì si era resa necessario proprio per “rendere coerente il testo trasmesso al Senato con la relazione tecnica e con il testo approvato in cdm lo scorso 16 ottobre come comunicato con nota del Mef”. Ovvero, per dirla ancora più chiaramente: il testo inviato al Senato riportava “tre” anni, ma “la norma originaria approvata ha sempre previsto un anno di copertura per la decontribuzione per le madri lavoratrici con due figli e tre anni in via sperimentale per le donne con tre figli (o più)”. Sul perché al Senato fosse stato inviato un testo sbagliato, però, non spiegano nulla.

SCHLEIN: “GOVERNO TRADISCE PROMESSE, MELONI VOLTA SPALLE A MAMME E NONNI”

“Il governo sta tradendo le promesse, una dopo l’altra. La Meloni è impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come ‘la madre di tutte le riforme’ mentre volta le spalle alle madri e ai padri nel momento in cui aumenta le tasse su pannolini, prodotti per l’infanzia, assorbenti. Le volta a nonni e nonne, perché fanno cassa sulle pensioni. Non mettono risorse sull’autosufficienza e tagliano sulla sanità. Come Pd insisteremo sulla difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica visto che voltano le spalle anche ai figli perché in manovra manca il diritto allo studio”. Così il segretario Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro pubblico a Riccione.

APPENDINO (M5S): “CANCELLARE DUE ANNI, DILETTANTISMO”

“Sono passati da vantarsi di aver approvato la Manovra in un’ora a litigare su tutto per due settimane e ora mandano una “errata corrige” al Senato con cui cancellano ben due anni di sgravi contributivi per le mamme lavoratrici con due figli. Questo è un governo di dilettanti allo sbaraglio, che si riempie la bocca con la parola “natalità” ma poi, dopo tanta propaganda, cancella Opzione donna, aumenta l’Iva su beni di prima infanzia e prodotti per l’igiene femminile e ora elimina pure la decontribuzione per le madri. Il primo esecutivo della storia guidato da una donna che è palesemente contro le donne: complimenti!”. Lo scrive su Facebook la deputata del M5S Chiara Appendino.

ZANELLA: “TRATTO DI PENNA SU SGRAVIO PER MAMME, DESTRA NAVIGA A VISTA”

“Un tratto di penna e la decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli passa da 3 a 1 anno. È sorprendente il pressappochismo di una destra che naviga a vista ma che sta bene con chi prendersela: con i più deboli“. Lo dice la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).