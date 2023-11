Inail premiato agli Ascai Media Awards 2023

L’Inail ha ricevuto il premio Ascai media Awards 2023, nella categoria “Podcast” per “Sport senza barriere”, uno dei nuovi contenuti di “Inail news podcast”. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma presso il Complesso Eni Gazometro in occasione della IX edizione di ComunicaImpresa, l’incontro annuale dei comunicatori aziendali, dal titolo “Evoluzione digitale e nuove dinamiche della comunicazione interna”. Secondo classificato nella categoria “Podcast” è Enel con “Podcast Enel 6.0”.

La competizione biennale. Ascai media Awards, ideata dall’associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale in Italia, è la competizione biennale riservata ai miglior media d’impresa, a diffusione interna ed esterna, giunta quest’anno alla seconda edizione. A ritirare il riconoscimento, assegnato da una giuria di esperti e addetti ai lavori provenienti dal mondo dell’editoria, del giornalismo e della comunicazione, è stato Mario Recupero, responsabile della Comunicazione esterna Inail. “L’esempio di un prodotto di comunicazione aziendale che sa essere strumento di servizio per la collettività – recita il testo della motivazione del premio – promuovendo inclusione, positività anche in situazioni difficili: la grande forza di questa serie di podcast, narrata con un linguaggio semplice, coinvolgente, attraverso le interviste a testimoni diretti della propria esperienza di beneficiari di un percorso personalizzato di reinserimento sociale, reso possibile grazie anche alla passione per lo sport”. Tra i vincitori nelle diverse categorie, anche Terna, Eni, Unipol, Enel, Piaggio, Avio Aero e Faralpi Group.

Storie di allenamenti e riscatto: la voce dei protagonisti. I podcast di “Sport senza barriere” nascono dall’idea di realizzare una serie di puntate tratte dall’omonimo progetto video, lanciato lo scorso anno sul portale dell’Istituto. Gli assisti Inail, con una disabilità causata da infortunio sul lavoro, raccontano la propria esperienza di reinserimento sociale attraverso lo sport. C’è chi si è sempre allenato e desiderava ricominciare, chi ha scoperto la passione per una disciplina soltanto dopo l’incidente, e anche chi compete a livello agonistico. Tutte le storie sono legate da un unico filo conduttore: lo sport come strumento di riabilitazione e rinascita.

Inail news Podcast, la nuova veste narrativa. “Inail news Podcast” è un notiziario audio creato nel 2021 per offrire un ulteriore strumento di conoscenza del mondo Inail. Pubblicato ogni venerdì insieme alla newsletter istituzionale, è online sulla piattaforma “Spreaker” e sul nostro portale, dove è possibile riascoltare tutte le 90 puntate registrate fino ad oggi. Nato per raccontare i fatti più rilevanti della settimana riguardanti l’attività dell’ente, il podcast nell’ultimo anno ha acquisito una nuova veste narrativa. I progetti di ricerca per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, l’innovazione tecnologica per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, le interviste a ricercatori Inail e del mondo universitario, le storie di riabilitazione raccontate anche con le voci dei nostri assistiti, sono alcuni dei temi trattati.

Nuovi linguaggi e strumenti per comunicare. Attraverso un linguaggio semplice e sintetico, il prodotto vuole far conoscere in modo sempre più efficace cosa fa Inail e quali servizi offre, ampliando il bacino di utenza grazie alla popolarità del podcast come mezzo di comunicazione. La fruizione di approfondimenti e focus on demand, infatti, è una modalità molto richiesta e adatta alle esigenze contemporanee. Negli ultimi anni le pubbliche amministrazioni hanno utilizzato sempre più i nuovi linguaggi dei media e il mondo social, per avvicinarsi agli utenti e far conoscere la propria attività in modo più immediato. Inail già da tempo si è adeguato ai nuovi codici di comunicazione utilizzati dai cittadini in una società che cambia velocemente.