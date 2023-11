Bassi ascolti, ma il Grande Fratello prolunga l’edizione fino a marzo 2024

Reality show: il Grande fratello si allunga fino a fine marzo 2024. I fan sui social: “Mettete gente più brillante e dinamica”

Il Grande fratello, a dispetto dei numeri non lusinghieri degli ascolti che il programma sta registrando in questi primi quasi due mesi di programmazione, si allunga: la trasmissione, annuncia sui social lo stesso programma, proseguirà fino a marzo. Inizierà però più tardi la prossima edizione, che anzichè iniziare a settembre prenderà il via a ottobre.

“Grande Fratello si allunga e proseguirà la sua programmazione fino alla fine di marzo” è l’annuncio che arriva dal profilo Instagram del Gf. Motivo? La versione invernale di “Temptation Island”, che doveva partire quest’inverno, inizierà più tardi e durerà fino a tutto il mese di settembre. Quindi la prossima edizione del Gf prenderàil via solo ad ottobre. “Intanto, siete contenti del prolungamento del reality fino a marzo?”. I commenti, per la verità, non sono tanto entusiastici.

I FAN NON TROPPO ENTUSIASTI: “FATE ENTRARE GENTE NUOVA, BRILLANTE”

C’è chi proprio ‘demolisce’ la trasmissione dicendo “Ma è noiosissimo che prolungate a fare????”. Molti fan, poi, chiedono un ricambio di concorrenti: “Bisogna fare entrare gente nuova , ironica e brillante… già adesso questi sono spompati”. Oppure: “Spero, che entreranno nella casa del Gf, i nuovi concorrenti, più in gamba e più dinamici“. O anche: “Io onestamente sono contenta perché mi tengono compagnia però spero con personaggi nuovi e più freschi rispetto a questi di adesso, insomma eliminazione di parte di questi ed entrate nuove allora si”.

MOLTI CHIEDONO CHE GLI ATTUALI INQUILINI ESCANO

A sperare che alcuni o buona parte degli attuali concorrenti escano presto dal gioco sono in parecchi. Evidentemente alcune personalità non riscuotono troppo successo. Ecco alcuni commenti di questo tenore: “Sii se escono in fila indiana…Angelica Letizia Anita Rosy Alex”. E anche: “Sì, se escono Angelica, Anita, Rosy e Jill!”. E c’è anche chi chiede un ricambio massiccio: “Fate entrare altri concorrenti ….solo Vittorio e Bea devono rimanere”.

“IL PROGRAMMA DEVE DURARE 1000 GIORNI”

C’è anche qualcuno, però, tra i fan che commentano l’annunciano dell’allungamento del programma, che non è proprio d’accordo con la logica dell’allungamento del programma, per una questione di ‘tenuta’ dei concorrenti della prima ora. E lo spiega con un articolato ragionamento: “Cosi ci giochiamo Beatrice secondo me. Non resiste fino a marzo e si ritira. Comunque no. Non apprezzo sinceramente anche perché quelli che sono li dall’inizio arrivo psicologicamente distrutti alla fine mentre i nuovi che faranno entrare a 2 mesi dalla fine saranno freschi e volenterosi e il pubblico subito si mette dalla loro parte. Il programma deve durare 3 mesi. 100 giorni”.