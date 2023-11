Alfasigma acquisisce Intercept per il mercato Usa dell’acido obetolico

Alfasigma ha siglato un accordo per l’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader nelle mattie rare e gravi del fegato

Alfasigma ha siglato un accordo per l’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader nelle mattie rare e gravi del fegato. Tale operazione amplierà in modo sostanziale il portafoglio di Alfasigma nella specialità clinica gastrointestinale ed epatologica e la sua presenza sul mercato statunitense.

Alfasigma acquisterà Intercept per 19 dollari per azione in contanti, con un premio dell’82% rispetto al prezzo di chiusura del 25 settembre e una valutazione dell’azienda di 794 milioni di dollari.

Il farmaco di punta di Intercept è Ocaliva (acido obeticolico), un agonista del recettore X farnesoide approvato negli Stati Uniti e in diversi altri paesi per il trattamento della colangite biliare primitiva (“PBC”) in combinazione con l’acido ursodesossicolico (UDCA) nei pazienti adulti con una risposta inadeguata all’UDCA, o come monoterapia nei pazienti adulti intolleranti all’UDCA.

Nel primo semestre del 2023 il farmaco ha generato un fatturato di 152 milioni di dollari

Ocaliva è l’unica terapia di seconda linea approvata per la PBC e ha registrato una crescita a due cifre su base annua, sostenuta da una forza vendita specializzata e da una base solida di medici specialisti. Intercept possiede anche una più ampia pipeline di progetti in diverse fasi di sviluppo, tra i quali una nuova combinazione a dose fissa di acido obeticolico e bezafibrato attualmente in fase 2 di sperimentazione per la PBC.

Stefano Golinelli, Presidente di Alfasigma, ha dichiarato: “L’acquisizione annunciata oggi è in linea con la nostra strategia volta a costruire una forte presenza nel mercato statunitense, con particolare attenzione alla nostra area gastroenterologica di base, e aggiunge un altro importante asset alla nostra pipeline di innovazione. Questa acquisizione contribuirà all’ambiziosa strategia di crescita della nostra azienda”.

Francesco Balestrieri, CEO di Alfasigma, ha affermato: “L’acquisizione di Intercept segna un’altra importante pietra miliare nel percorso di crescita di Alfasigma e, in particolare, per quanto riguarda il mercato statunitense, dove abbiamo importanti obiettivi di sviluppo. Intercept si integra perfettamente con il business core di Alfasigma, la gastroenterologia e l’epatologia. Riteniamo che l’operazione rappresenti un’opportunità di trasformazione per entrambe le aziende. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Intercept e non vediamo l’ora di lavorare insieme per investire nell’azienda e realizzarne il pieno potenziale, a beneficio dei pazienti”.

Jerry Durso, Presidente e CEO di Intercept, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questa operazione con Alfasigma, che fornisce un valore significativo agli azionisti e riconosce il valore del nostro portafoglio, delle nostre capacità in ambito R&D e commerciale e dei nostri talenti in tutta l’organizzazione. Il team di Intercept è orgoglioso del lavoro all’avanguardia e innovativo svolto in modo pionieristico per fornire farmaci salvavita ai pazienti affetti da malattie epatiche rare e gravi come la PBC”.