Previsioni meteo 4 novembre 2023: breve pausa asciutta

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 novembre 2023: la perturbazione si allontana dall’Italia, cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud

Il primo weekend di novembre è iniziato all’insegna di condizioni meteo tipicamente autunnali con piogge, temporali e forte vento portati dall’arrivo di una perturbazione. Nella giornata di oggi l’allontanamento del nucleo instabile dalla nostra Penisola determinerà un miglioramento del tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e generale assenza di precipitazioni.

La pausa asciutta però sarà breve, perché già domani le piogge torneranno a bagnare le regioni settentrionali e quelle centrali. Il maltempo non mollerà la presa per tutta la prima decade di novembre, mentre a seguire si intravede una fase più stabile per la quale però serviranno conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 4 novembre 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio tempo in peggioramento al Nord-Ovest con piogge, temporali e neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri. In serata e in nottata acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con piogge a partire da Toscana, Umbria e Lazio.

In Toscana nuvolosità e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Prime piogge nel pomeriggio sui settori settentrionali. Maltempo in arrivo tra la sera e la notte con fenomeni anche intensi e a carattere di temporale su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolati piovaschi sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta sulle isole maggiori. Al pomeriggio ancora qualche rovescio tra Campania, Calabria e Sardegna, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Sardegna e sulle coste della Campania.

In Calabria nuvolosità in transito nel corso della giornata con piogge e acquazzoni sparsi possibili sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Tempo per lo più stabile in serata e nottata salvo residue piogge sui settori settentrionali.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in calo da nord a sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .