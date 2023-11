Pizza Doc su Rai 2 tra bignè, frantoi e mortadella IGP

Lazio, Emilia Romagna e Toscana a “Pizza Doc” in onda stamani su Rai 2. Protagoniste le eccellenze gastronomiche, tra bignè, frantoi e mortadella IGP

I consigli sulle tipologie di farina per ottenere impasti per la pizza replicabili anche a casa li dispensano Tinto, Carolina Rey e i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Marco Farabegoli ed Enzo Piedimonte, nel nuovo appuntamento con “Pizza Doc”, in onda sabato 4 novembre alle 12.00 su Rai 2.

Le ricette proposte nel programma saranno raccontate anche attraverso i servizi esterni, due finestre in stile documentaristico alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche italiane. La prima tappa nel Lazio, con una delizia della tradizione: i “Bignè di San Giuseppe”, i dolci dedicati alla festa del papà. A seguire, in Emilia Romagna, a Bologna, per degustare uno dei salumi simbolo della città, tanto che oggi ne porta il nome: la “Mortadella Bologna IGP”.

E, infine, in Toscana per conoscere la storia di un antico frantoio che ora è uno dei più innovativi in Italia. A impreziosire ogni puntata, Carolina Rey metterà alla prova prima Tinto, con degli indizi sui luoghi di destinazione rappresentati da frasi in dialetto, fotografie e canzoni; e i pizzaioli, celandogli fino all’ultimo momento i prodotti che dovranno caratterizzare le ricette delle loro pizze.

Come sempre, a Tinto, l’arduo compito di assaggiare e giudicare le creazioni dei due ospiti.