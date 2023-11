Mariusz Duda presenta il nuovo album “AFR AI D” e il primo estratto “Embracing The Unknown“ disponibili sulle piattaforme digitali

Il mastermind dei Riverside, Mariusz Duda, torna con il quarto album solista “AFR AI D”, in uscita il 17 novembre per Kscope. Mariusz Duda è sempre stato affascinato dal raccontare storie, idee e pensieri.

Mentre nel precedente album “Lockdown Trilogy” Mariusz ha voluto catturare un’istantanea della vita durante la pandemia, questa volta il genio del progressive analizza il ruolo disturbatore dell’IA . Il suo nuovo disco solista esplora la crescente mercificazione dell’AI e in particolare l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel circuito mainstream.

Utilizzando come trampolino di lancio le nozioni di ChatGPT e Midjourney e il crescente uso di deep fake, “AFR AI D” esplora queste interessanti e lungimiranti teorie sia dal punto di vista musicale che concettuale.

Il primo estratto di “AFR AI D”, “Embracing The Unknown”, è il brano più lungo dell’album e lo rappresenta in pieno. Il mood e le ritmiche eclettiche caratterizzano non solo questo nuovo album, ma sono anche rappresentative di tutta la produzione solista di Mariusz Duda.

“Sono felice di poter continuare questo viaggio nella musica elettronica strumentale”, afferma Duda. “Amo questi suoni evocativi. Contrariamente a quanto suggerisce il titolo dell’album, non ho paura delle nuove tecnologie. Penso che l’intelligenza artificiale sia solo un altro strumento che col tempo impareremo a usare in modo migliore e che velocizzerà il lavoro in molti settori”. Nonostante una leggera paura inconscia dell’ignoto, sono pronto ad abbracciare il futuro : )”

Guarda il video di “Embracing The Unknown“ creato da Tomasz Bogdan

https://youtu.be/GoiTJzDRAWg

L’album si apre con i suoni oscuri di “Taming Nightmares“, che funge da esempio musicale della nuova alba dell’apprendimento artificiale. A questo seguono l’interstellare “Fake Me Deep, Murf” e “Mid Journey To Freedom” che si ispira a TRON. Dopo “Bots’ Party” troviamo agli arpeggi emotivi di “I Love To Chat With You”, che ci porta direttamente nella mente di Theodore Twombly, innamorato di un sistema operativo. L’album si conclude poi con la fredda e impassibile introspezione di “Embracing The Unknown”.

In un mondo in cui la verità è spesso camuffata dall’inganno, il battito elettronico di “AFR AI D” non può mentire. O forse sì?

“ AFR AI D” Tracklist:

1- Taming Nightmares [07:20] 2- Good Morning Fearmongering [05:14] 3- Fake Me Deep, Murf [04:48] 4- Bots’ Party [05:00] 5- I Love To Chat With You [03:43] 6- Why So Serious, Cassandra? [04:56] 7- Mid Journey To Freedom [03:08] 8- Embracing The Unknown [08:00]

L’artista e illustratore tedesco Hajo Müller (Steven Wilson) porta avanti ancora una volta il progetto grafico di Mariusz Duda, continuando la collaborazione che li ha visti affiancati per tutta la carriera solista di Mariusz. Duda suona anche tutti gli strumenti dell’album, ad eccezione degli assoli di chitarra eseguiti da Mateusz Owczarek.

“AFR AI D” è stato registrato nei mesi di maggio e giugno 2023 presso il Serakos Studio di Varsavia, con l’engineering di Magda e Robert Srzedniccy e la masterizzazione di Robert Szydło.

About Mariusz Duda:

Mariusz Duda è un musicista, cantautore, cantante e polistrumentista polacco. È il leader del gruppo progressive rock Riverside e il fondatore del progetto Lunatic Soul.

I suoi interessi musicali spaziano dal rock al metal, passando per il pop e il folk, fino alla musica elettronica e ambient.