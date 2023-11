Lisa Tibaldi unica eccellenza del Lazio a Benvenuti in Atelier

Alla manifestazione nazionale “Benvenuti in Atelier” promossa da CNA Federmoda, Lisa Tibaldi unica eccellenza del Lazio

Il 4 e 5 novembre si svolgerà la manifestazione nazionale “Benvenuti in Atelier” promossa da CNA Federmoda, che coinvolgerà centinaia di realtà imprenditoriali ed artigiane in tutta Italia, unica eccellenza artigiana a rappresentare il Lazio sarà la stilista del sud pontino Lisa Tibaldi Grassi, che aprirà le porte del suo atelier Lisa Tibaldi situato a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina.

Una due giorni che vedrà protagonista la stilista che, dal 2021, è Presidente della CNA Federmoda di Latina, nonché́ madrina di nuovi corsi di studi professionali di Moda Made in Italy presso Istituti superiori della provincia e docente di corsi professionalizzanti di moda e sartoria.

Un evento promosso per narrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy, come dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda: “Un percorso immersivo, un’occasione per farsi rappresentare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda da quei protagonisti che, con grande impegno e poco clamore, mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine delle nostre produzioni”.

Come ha sottolineato Antonello Testa, Segretario del CNA Latina: “L’obiettivo del progetto è presentare al grande pubblico le eccellenze artigiane locali del settore della moda “fatta a mano”. A curare l’organizzazione degli eventi il coordinamento delle CNA territoriali e regionali attraverso una campagna di comunicazione strutturata diffusa su tutto il territorio nazionale.”

Benvenuti in Atelier vuole sostenere e promuovere quel sistema di imprese che sta alle origini del nostro sistema moda, un modello che trae origine dal forte radicamento territoriale esprimendone vigore, estro inventivo e maestria.

Lisa Tibaldi Grassi è infatti stilista che da oltre 30 anni realizza abiti da cerimonia e sposa, collezioni pronte, ma anche abiti su misura studiati, disegnati e confezionati per realizzare un outfit esclusivo e raffinato.

Con il suo brand dal 2008 Lisa Tibaldi Atelier è presente con numerose pubblicazioni sulle riviste più prestigiose quali Vogue Sposa, Elle, Marie Claire; è stata invitata a chiudere la Monte Carlo Fashion Fair, e ha vestito l’orchestra ed il coro del Festival di Sanremo.

Da ultimo all’attività dell’Atelier ha affiancato delle linee di accessori moda e di home design, sempre totalmente Made in Italy e a forte connotazione territoriale: Lisa Tibaldi Terra Mia e PRIVERNUM collection.

La stilista proporrà nei due giorni di Benvenuti in Atelier un ricco programma di visite in atelier, workshop, quadri moda, consulenze, ma anche di eventi beauty, affidati a Chiara Maggiacomo, Chiara Feole ed Emiliana Prisco, tutte make-up artist e a Gianni di Nucci e Giovanni Grieco hair-stylist, allenatori della squadra nazionale acconciatori italiani, oltre che performance pittoriche live a cura dell’artista Filomena Vezza.

Qui di seguito il programma dettagliato:

4 novembre 2023 (h.10.00-13.00 e 16.00-20.00)

h.10.00 “Benvenuti in Atelier”: presentazione sartoria, fasi di lavorazione e consulenza stile e tessuti per cerimonie

h.11.00 “Scultura a manichino”: performance dal vivo della stilista Lisa Tibaldi Grassi con la tecnica del moulage

h.12.00 “Versatilità: l’armadio sostenibile”: quadro moda live per valorizzare il riuso degli abiti eleganti e consulenza stile e conformazioni

h.16.00 “E’ qui la festa?!”: consulenza sullo stile e sulle linee più adatte per un compleanno, 18esimo, feste serali

h.17.00 “M’illumino di immenso”: performance live di Chiara Maggiacomo Make-up artist e consulenza make up sera e party

h.18.00 “18 e non solo…”: quadro moda live party dress

h.19.00 “Ti porto un cuore”: la pittrice Filomena Vezza realizzerà un’opera dal vivo

5 novembre 2023 (h.10.00-13.00 e 16.00-20.00)

h.10.00 “La Sposa in sartoria”: presentazione sartoria e consulenza immagine, stile, tessuti e modelli per la sposa

h.11.00 “Un’idea per la testa”: performance dal vivo degli istruttori della nazionale acconciatori Gianni di Nucci e Giovanni Grieco hair stylist e consulenza sull’acconciatura sposa

h.12.00 “Come una Dea”: performance live di Chiara Feole Make-up artist e consulenza make-up sposa

h.16.00 “Un posto in prima fila”: consulenza sullo stile e sulle linee più adatte per le damigelle e le mamme degli sposi

h.17.00 “Un viso d’incanto”: performance live di Emiliana Prisco Beauty & Academy con consulenza make up mamme e damigelle

h.18.00 “L’abito da sposa scomposto”: quadro moda live di abiti da sposa componibili e consulenza stile

h.19.00 “Ti porto un cuore”: la pittrice Filomena Vezza realizzerà un’opera dal vivo

Un evento unico nel suo genere che farà conoscere non solo l’atelier Lisa Tibaldi ma darà la possibilità di “toccare con mano” le creazioni, una full immersion nella creatività, professionalità ed eccellenza artigianale che la stilista Lisa Tibaldi Grassi rappresenta non solo nel Lazio ma in Italia ed all’estero.

Benvenuti in Atelier

Lisa Tibaldi Atelier Via Garibaldi 23 – Santi Cosma (LT)

4 e 5 novembre 2023: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, ad ingresso libero, senza prenotazione.