L’ecosistema delle Scienze della Vita protagonista a Trieste

Per promuovere la ricerca e l’innovazione nell’ambito delle Scienze della Vita in Friuli Venezia Giulia un appuntamento a Trieste l’8 e 9 novembre

“Promuovere l’innovazione nelle Scienze della Vita – Friuli Venezia Giulia, The place to be” è un evento di ampio respiro per valorizzare l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nell’ambito delle Scienze della Vita in Friuli Venezia Giulia, promuoverne la filiera, stimolare il confronto e le contaminazioni nazionali e internazionali, che si terrà al Trieste Convention Center l’8 e 9 novembre 2023.

Gli organizzatori – L’iniziativa è voluta e sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, realizzata dal Cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia – Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” e vede come content partner The European House-Ambrosetti.

La formula dell’evento – L’appuntamento è caratterizzato da conferenze plenarie e sessioni parallele, spazi espositivi e momenti di networking in cui approfondire lo stato dell’arte e le tendenze del settore, conoscere casi di successo di aziende consolidate e di start up innovative, esplorare nuove occasioni di formazione, di lavoro e di business.

Focus FVG – L’evento illustrerà inoltre nel dettaglio le opportunità esistenti e i piani di investimento nell’ambito delle Scienze della Vita in Friuli Venezia Giulia, regione che sempre di più si propone come punto di riferimento per tutti gli stakeholder del settore (Istituzioni, Università Centri di Ricerca pubblici e privati, Imprese, Start up, Investitori) e i suoi operatori (policy e decision makers, esponenti del mondo accademico, scienziati, ricercatori, medici, imprenditori, startupper, innovatori).

I temi – Tra gli argomenti trattati: gli ecosistemi dell’innovazione come leva per la promozione della competitività della crescita dei territori, l’intelligenza artificiale applicata alle Scienze della Vita, il trasferimento tecnologico, i meccanismi di finanziamento del settore e alcuni delle tematiche più attuali nella ricerca medica, dall’invecchiamento sano alle sfide della genomica.

Dettagli – Il programma preliminare dell’evento, ulteriori informazioni e modalità di iscrizione sono già disponibili sul sito dell’iniziativa: https://bit.ly/Scienzedellavita