La Compagnia Enzo Cosimi in scena allo Spazio Rossellini

Lo spettacolo della Compagnia Enzo Cosimi Coefore rock&roll/club version in scena il 4 novembre ore 21 allo Spazio Rossellini a Roma

Dopo la presentazione dell’Intera trilogia dell’Orestea al Festival Romaeuropa 2022 la Compagnia Enzo Cosimi presenterà, grazie alla collaborazione con ATCL, il secondo capitolo Coefore rock&roll all’interno dello Spazio Rossellini di Roma, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, ospita il 4 novembre ore 21

In questa occasione, data l’unicità dello spazio, Cosimi, ha creato una versione inedita che si differenzia notevolmente dalla sua versione teatrale, un evento unico site specific/club version, dove lo spettatore avrà la possibilità di immergersi nello spettacolo nella sua totalità

Oltre ai performer della Compagnia saranno coinvolte anche dodici danzatrici provenienti dell’Accademia Nazionale di Danza che interpreteranno il ruolo delle Erinni. Inoltre, grazie alle presenza della musica dal vivo della musicista e Dj, apprezzata nell’ambiente dell’underground romano e internazionale, Lady Maru, il pubblico potrà essere parte attiva dello spettacolo, realizzando così una serata unica nel suo genere dove arti visive, coreografia e musica dal vivo coabiteranno in un unico paesaggio.

Al termine dello spettacolo seguirà il Dj set a cura di Lady Maru.

CREDITI ARTISTICI

regia, coreografia, scene e costumi Enzo Cosimi

drammaturgia Enzo Cosimi, Maria Paola Zedda

con Alice Raffaelli, Francesco Saverio Cavaliere, Luca Della Corte, Roberta Racis

musica dal vivo Lady Maru

disegno luci Enzo Cosimi, Giulia Belardi

tecnico luci Giulia Belardi

organizzazione Pamela Parafioriti

assistente alla coreografia delle dantatrici dell’A.n.d Corinna Anastasio

danzatrici provenienti dall’A.N.D

Sarà Azzu, Sarà Zambon,Giulia Pirandello, Marta Sasso, Gaia Sessa,Laura Alfonsi, Giosiana Pennisi,Alice Mucci, Claudia Caldarone, Martina Esposito, Carmen Alfano, Leonetta Gandon

produzione Compagnia Enzo Cosimi, Mibact, Regione Lazio

in collaborazione con RomaEuropa Festival

con il sostegno di Teatro di Roma – Teatro Nazionale

Coefore Rock&Roll è la seconda tappa del progetto ORESTEA. Trilogia della Vendetta, che approfondisce il percorso iniziato da coreografo romano nel 2019 con Glitters in My Tears. Agamennone.

Dopo il debutto al Festival Romaeuropa 2020 di Coefore Rock&Roll – performance version, Enzo Cosimi realizza una versione per il teatro ripensando la coreografia nel nuovo spazio scenico che coinvolge in forme transmediali e transdisciplinari gli elementi visivi e spaziali.

In un regno di incubi di infanzia, giocattoli rotti, coperte colorate – un orizzonte visivo ispirato al segno dell’artista Mike Kelley -, si profila la ferocia di un delitto efferato che mette in discussione l’individuo e con esso l’umanità intera: l’atto di uccidere chi ha donato la vita.

Nel lavoro si determina il profilo duale di Oreste imprigionato dal conflitto tra il porre nuovo ordine al mondo e l’essere dannato a vita per l’assassinio della propria madre. Nel gelo di un amore e di una vendetta implacabili, si stagliano le algide e passionali figure di Clitemnestra ed Elettra, accompagnate dagli echi tribali delle erinni, capitanate dall’icona della club culture e della musica techno sperimentale romana e internazionale Lady Maru.

L’impalcatura della coreografia unisce testo, visione, azione performativa in una drammaturgia liquida e poetica. Nella forma ibrida del lavoro, il linguaggio si apre a uno sconfinamento verso altre discipline, musica e arti visive in particolare, in un’azione coreografica dalla costruzione drammaturgica orizzontale ed espansa, realizzata dal coreografo con la collaborazione di Maria Paola Zedda. Sconfinamento e frammentarietà, caratteri tipici del contemporaneo, sono i tratti fondamentali dell’attuale ricerca del lavoro di Enzo Cosimi.

BIO ENZO COSIMI

Enzo Cosimi, uno dei coreografi più autorevoli e rappresentativi della coreografia italiana, firma con la sua Compagnia oltre 60 coreografie rappresentate nei maggiori Teatri e Festival italiani e stranieri. Le sue creazioni artistiche vedono, nel tempo, collaborazioni importanti, tra cui F. Plessi, L.Veronesi, Miuccia Prada, Daniela Dal Cin, A. Marras, Aldo Busi, S. Galanti, A. Tilocca, Richie Hawtin. Negli ultimi anni, realizza due trilogie, Sulle passioni dell’anima che affronta i temi della paura collettiva, del desiderio e del dolore e Ode alla bellezza, 3 creazioni sulla diversità, che segna un impegno politico e sociale nella creazione, indagando la realtà delle persone considerate ai margini. Dal 2018 lavora sul nuovo progetto Orestea – Trilogia della vendetta, con il primo capitolo Glitter in my tears – Agamennone, seguito nel 2020 da Coefore Rock&Roll, al Festival Romaeuropa. A novembre 2022 debutta al Festival RomaEuropa il terzo capitolo Le Lacrime dell’Eroe. Installazione coreografica sulle Eumenidi, che completa l’intera trilogia sull’ Orestea. Sempre a Romaeuropa realizza nel 2019 un progetto formativo/performativo in collaborazione con le Accademie.Nel 2014 riceve il premio Danza&Danza per lo spettacolo Sopra di me il diluvio e nel 2018 il premio nazionale della critica ANCT. Nel 2019 è stato pubblicato un libro monografico intitolato “Enzo Cosimi, una conversazione quasi angelica – 10 domande per uso domestico” a cura di Maria Paola Zedda.

Spazio Rossellini

via della vasca navale 58 – Roma

per info: 3452978091 – info@spaziorossellini.it

www.spaziorossellini.it

Biglietto: Intero 10 euro; Ridotto 5 euro

Online su ticketone.it

Presso la biglietteria del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo