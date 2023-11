Goodyear punta a realizzare il primo pneumatico 100% sostenibile

Goodyear ha creato questo pneumatico 100% sostenibile, per ora solo a carattere dimostrativo, composto da 17 ingredienti in 12 diversi componenti

Il nostro obiettivo è introdurre il primo pneumatico 100% sostenibile entro il 2030 – ha dichiarato Chris Helsel, Senior Vice President di Goodyear – Abbiamo studiato nuove tecnologie, identificato nuove partnership per accelerare il processo di realizzazione di un pneumatico con il 90% di materiali a basso impatto ambientale. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo continua a sviluppare progetti innovativi per costruire un futuro migliore».

La casa produttrice ha creato questo pneumatico, per ora solo a carattere dimostrativo, composto da 17 ingredienti in 12 diversi componenti. Il poliestere utilizzato proviene dalla filiera del riciclo grazie alla trasformazione di quello delle bottiglie che così diventa tecnico utilizzato nella lavorazione degli pneumatici. La silice, ingrediente presente per aumentare l’aderenza e ridurre il consumo di carburante, è derivata dalla lavorazione del residuo di lolla del riso un sottoprodotto della lavorazione destinato ad essere scartato. Le resine tradizionalmente utilizzate a base di petrolio sono state sostituite da resine di pino bio-rinnovabile. L’acciaio utilizzato per la tallonatura proviene da acciaio riciclato che a sua volta è frutto di un processo a ridotto consumo energetico grazie al forno elettrico ad arco. All’interno del pneumatico viene utilizzato olio di soia, quasi il 100% delle proteine della soia sono utilizzate in campo alimentare ma si ottimizza all’eccedenza di produzione è stato possibile includere questa risorsa biobased che aiuta a ridurre prodotti a base di petrolio.

Queste alcune delle soluzioni utilizzate per la creazione di quello che per ora è un pneumatico in fase sperimentale ed in prova presso alcuni partner della casa produttrice. Al momento ha superato i test dei Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti e ne è stata approvato l’utilizzo su strada. Oltre alle performance stradali e di sicurezza l’azienda afferma di voler creare processi adeguati di approvvigionamento delle materie utilizzate in questo pneumatico concept per poterlo produrre su vasta scala.