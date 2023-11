Dune è la nuova borsa sostenibile di Zanellato

Zanellato, il luxury-brand di accessori che da sempre è impegnato nei processi di sostenibilità, lancia la nuova borsa Dune

Zanellato, il luxury-brand di accessori che da sempre è impegnato nei processi di sostenibilità, incontra Ethicarei, la prima filiera etica made in Italy garantita dal WFTO, progettata e sviluppata sulle best practices delle imprese manifatturiere sociali italiane volte ad un coinvolgimento delle categorie socialmente fragili nella produzione manifatturiera del lusso.

A questa collaborazione si aggiunge l’innovativo touch di Goooders, il life style concept che crede nelle scelte sostenibili che non rinunciano ad un look cool.

Nasce così Amar, il nuovo pellame Zanellato che insieme ad Ethicarei e Goooders, dà vita alla nuova borsa della Maison vicentina, Dune.

Amar rappresenta un approccio concreto alla sostenibilità ambientale: le materie prime trattate sono infatti interamente riciclate, realizzate mediante l’utilizzo di pelle rigenerata, nata dal recupero degli scarti della sovrapproduzione dell’azienda, create durante la fase di taglio del pellame. Il cosiddetto “sfrido” viene quindi raccolto e suddiviso per colori direttamente dai laboratori di taglio per essere poi spedito presso una conceria specializzata che, tramite un processo certificato, polverizza tutte le rimanenze di pelle. In questo modo Zanellato garantisce un processo circolare in cui l’attenzione per le tre R (ridurre, riusare, riciclare) suona come unico modello da perseguire.

Una filosofia che si sposa a pieno con Goooders, l’hub di ricerca che racconta la visione di Eva Geraldine Fontanelli ad un consumo etico e sostenibile, senza rinunciare al lato estetico. Per Dune, Goooders ha selezionato con cura preziosi ritagli di produzione delle più importanti seterie del cremasco che sono state trasformate nella pochette interna della borsa con abbinamenti di volta in volta sempre diversi, e quindi unici, dall’estro creativo di Goooders.

Dune è proposta in una speciale limited edition di 18 pezzi unici che saranno in vendita a partire dalla collezione Primavera-Estate 2024.