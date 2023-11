Borse: Elisa Burlamacchi presenta la Pochette Victoria

Disponibile in vitello nero e nella versione Luxury in pitone, la Pochette Victoria è emblema di raffinatezza con le sue linee semplici ma dal carattere deciso

Nobiltà, eleganza, eccellenza. Questi sono i punti cardine del luxury brand Elisa Burlamacchi che, attraverso le sue creazioni, riporta in auge il nome di una famiglia che da sempre è stata profondamente legata al territorio lucchese e Versiliese e dal quale deriva il noto“ Burlamacco” simbolo di Viareggio.

Must have di questo autunno è la Pochette Victoria con la sua “autorevole bellezza”. Disponibile in vitello nero e nella versione Luxury in pitone, è emblema di raffinatezza con le sue linee semplici ma dal carattere deciso.

La pelle in vitello, con certificato LWG (con il quale viene certificata la tracciabilità e la sostenibilità) ha una finitura semilucida, liscia al tatto.

L’interno è rivestito di morbida nappa rossa, anch’essa certificata LWG. Il colore rosso fiammante stacca con il nero lucido esterno e ne accentua il carattere grintoso.

La manifattura della borsa è stata studiata affinchè mantenesse nell’uso la sua forma inalterata. Ha infatti una struttura sostenuta e a tempo stesso si apprezza per il suo effetto soft touch.

La sua bellezza si ammira da entrambi i lati: da uno brilla il logo in oro e dall’altro scintilla la targhetta in oro con il diamante, tocco di stile della Diamond Collection.

La catena in oro in doppia maglia, conferisce comodità e versatilità.

La Pochette Viktoria è perfetta per red carpet ed eventi importanti, ma la sua straordinaria versatilità le permette di essere l’accessorio perfetto per tutte le occasioni.

L’ANIMA DEL BRAND

“La ricerca più nobile è l’eccellenza”

Il brand Elisa Burlamacchi è sinonimo di pregio e lusso, leitmotiv della nobile casata Burlamacchi, che dal 1250 si è distinta in Italia e nel mondo. Espressione del “Made in Italy” d’eccellenza, le Collezioni EB vengono prodotte dalle migliori ditte toscane e italiane.

CHI È ELISA BURLAMACCHI

Elisa Saccomano Rocchi Burlamacchi (questo il suo nome per intero) vive a Firenze.

Dopo la laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazionali, è stata volontaria in Africa e in Messico con l’associazione VIDES.

La moda è sempre stata una sua passione e così nel 2021 ha dato vita al brand che porta il suo nome, la cui mission è riportare in auge il concetto di Nobiltà, oggi piu attuale che mai, esaltando il nostro “Made in Italy” cosi tanto amato e apprezzato nel mondo.

Un “Made in Italy” autentico, che non deve sottostare alle logiche di una produzione industrializzata e di massa.

Non dimenticandosi della sua promessa di tornare da quei bambini del Camerun che le avevano rapito il cuore, Elisa Burlamacchi ha deciso di devolvere parte del ricavato delle vendite proprio ad associazioni di volontariato e ONG a sostegno di progetti umanitari.

ELISA BURLAMACCHI SUL WEB

Sito – https://www.elisaburlamacchi.com/