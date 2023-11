Alla Pallavicini 22 Art Gallery inaugura la mostra di Sibylle Luquet

La mostra “Deae” di Sibylle Luquet che apre oggi è inserita nel calendario della VIII edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna

Sabato 4 novembre 2023 dalle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura “DEAE”. La personale di Sibylle Luquet, a cura di Nathalie Tranchant e con testo critico di quest’ultima a catalogo, rimarrà allestita fino a domenica 19 novembre e sarà aperta al pubblico da martedì a domenica dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

La mostra è inserita nel calendario della VIII edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna.

L’evento, promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery e con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, si avvale del patrocinio dell’Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna, del Comune di Ravenna Assessorato Cultura e Mosaico, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e del sostegno di BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Gruppo SAPIR SpA Ravenna, DARSENALE – BIZANTINA BREW PUB Ravenna.

La Mostra

Invitata ad esporre presso Pallavicini 22 per il progetto di CARP Aps “SOSTENIAMO I GIOVANI TALENTI”, Sibylle Luquet si presenta con DEAE, una serie di ritratti esclusivamente femminili con cui l’artista vuole esplorare l’universo del mosaico, giocando sui suoi codici e cercandone i limiti. Navigando attraverso un affresco cronologico, il viaggio inizia dalle opere che riprendono i codici del mosaico romano poi bizantino, per poi continuare il suo lento cammino verso la decostruzione del medio, sia filosoficamente che letteralmente, gettando i ponti verso l’arte contemporanea. Ciò spiega l’attenzione dell’artista ad apportare in ciascun pezzo dei tocchi provenienti da altri mestieri d’arte, cercando d’incrociare la strada della ceramica, porcellana, affresco o ancora scultura. Queste intersezioni sono costruite come tante vie di fuga dell’arte musiva dal suo stato di pittura eterna, permettendole di esprimere emozioni e di raccontare la sua storia.

Perché DEAE non è solo costruita come un itinerario attraverso i codici del mosaico. È anche un racconto dai molteplici livelli di lettura che narra in parallelo la scoperta della tecnica musiva dell’artista ma anche la sua stessa esperienza di vita, entrambe intrinsecamente legate. Dallo stupore della partenza al suo esodo del mondo del mosaico, attraversando il lungo periodo errante e poi la ripresa della strada, è soprattutto il viaggio iniziatico della giovane mosaicista che si rivela attraverso questi ritratti di dee, cercando in esse il suo stesso volto.

L’Artista

Sibylle Luquet è un’artista francese che ha conseguito la Laurea in Decorazione murale, affresco mosaico e tecniche parallele presso ENSAAMA Olivier de Serres, Parigi (Francia) nel 2017, dopo aver eseguito Stage presso Arnaud Pereira, La Roche-Guyon (2016) e presso Clement Miteran, Wissous (2016).

Ha ottenuto il Diploma di maestra mosaicista presso la Scuola Mosaicisti del Friuli a Splimbergo (Italia), che ha frequentato dal 2017 al 2020.

Fra le esposizioni si menzionano: Pictor Imaginarius, IX edizione, Nazzano 2018, dove ha ricevuto il secondo premio della giuria per il mosaico “Fractures”, 40×40 cm; il Concorso Parco Blevio, 2019 per cui ha realizzato il mosaico “Equilibre”, 125×101 cm; la Mostra Premio AIMC Studenti P.A.S. 2015 – 2017 – 2019 dove ha ricevuto il terzo premio FIDAPA BPW Italy sezione di Ravenna per la scultura “Triloba”; il Concorso Parco Blevio, 2021 per cui ha realizzato il mosaico “Passo per passo”, 125×101 cm. Ha inoltre partecipato al progetto Hanging by a thread.