Su YouTube è online il nuovo documentario dei Beatles

È online il documentario dei Beatles: ecco dove vederlo. Intanto arriva sulle piattaforme anche l’ultima canzone inedita della band, “Now and then”

È finalmente uscito “Now And Then – The Last Beatles Song”, il nuovo documentario dei Beatles. Il corto racconta il movimentato viaggio verso la realizzazione dell’ultima canzone inedita “Now and Then”, che si è svolto nell’arco di cinquant’anni ed è il prodotto di conversazioni e collaborazioni tra i quattro Beatles che continuano ancora oggi.

LA STORIA DEL BRANO

La lunga demo di John Lennon, mitizzata, fu elaborata per la prima volta nel febbraio 1995 da Paul, George e Ringo come parte del progetto The Beatles Anthology, ma rimase incompiuta, in parte a causa delle impossibili sfide tecnologiche implicate nel lavorare con la voce che John aveva registrato su nastro in gli Anni 70.

Per anni sembrava che la canzone non potesse mai essere completata. Ma nel 2022 c’è stato un colpo di scena: un sistema software sviluppato da Peter Jackson e dal suo team, utilizzato durante la produzione della serie di documentari Get Back, ha finalmente aperto la strada alla separazione della voce di John dalla parte del pianoforte.

Di conseguenza, la registrazione originale ha potuto essere riportata in vita e rielaborata con il contributo di tutti e quattro i Beatles. Questa straordinaria storia di archeologia musicale riflette l’infinita curiosità creativa e la passione condivisa dei Beatles per la tecnologia. Segna il completamento dell’ultima registrazione che John, Paul, George e Ringo realizzeranno insieme e celebra l’eredità della band più importante e influente nella storia della musica popolare.

L’audio del brano “Now And Then” sarà svelato in contemporanea mondiale alle ore 15. È stato annunciato che il video ufficiale del brano è diretto da Peter Jackson, al suo debutto dietro la macchina da presa di un videoclip musicale. Il videoclip uscirà alle ore 15 (ora italiana) di venerdì 3 novembre sul canale YouTube ufficiale dei Beatles. Il commovente e divertente videoclip invita gli spettatori a celebrare l’amore senza tempo e duraturo del gruppo l’uno per l’altro assieme a John, Paul, George e Ringo, durante la creazione dell’ultima canzone dei Beatles.

Il documentario “Now and then: the last Beatles song” è, invece, disponibile su Youtube.

LE NUOVE RACCOLTE

Il 10 novembre le raccolte dei Beatles, 1962-1966 (‘The Red Album’) e 1967-1970 (‘The Blue Album’), saranno pubblicate in nuove edizioni 2023 via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Fin dalla prima apparizione 50 anni fa, questi album hanno introdotto la musica dei Beatles alle generazioni successive. Ora le tracklist di entrambe le raccolte sono state estese, con tutti i brani mixati in stereo e Dolby Atmos. 4 nuovi CD e una collezione di vinili 6LP da 180 grammi si aggiungono a “Red” e “Blue” in un cofanetto da collezione. La versione UK del singolo “Love Me Do” apre 1962-1966 (2023 Edition), mentre “Now And Then” è contenuta dentro 1967-1970 (2023 Edition) a completamento delle raccolte che coprono la loro intera carriera.