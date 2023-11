Barbara Guerra sfrattata dalla villa concessa in comodato d’uso da Berlusconi

L’ex Olgettina Barbara Guerra dovrà lasciare la villa datale in comodato d’uso gratuito da Silvio Berlusconi entro il 31 dicembre 2023

Barbara Guerra dovrà lasciare la villa datale in comodato d’uso gratuito da Silvio Berlusconi entro il 31 dicembre 2023. Come anticipato dal tg di La7, la società che gestisce l’immobile, riconducibile alla famiglia dell’ex premier, avrebbe inviato alla showgirl una lettera in cui viene annunciata l’estinzione del contratto in seguito alla morte di Berlusconi. Un provvedimento che, si apprende, riguarderebbe tutte le altre ex ‘Olgettine’.

CHI È BARBARA GUERRA

Barbara Guerra è stata una delle ospiti nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi, coinvolta nel Caso Ruby. Nel febbraio 2023, il processo Ruby Ter si è concluso con l’assoluzione del Cavaliere e delle persone ospitate ad Arcore, tra cui Guerra.

Nel 2013, nel corso del primo processo Ruby, Berlusconi dichiarò di versare alle ex Olgettine un assegno di 2500 euro mensili come risarcimento per i danni di immagine e lavorativi, per un totale, secondo quanto calcolato dalla Procura, di circa 11 milioni di euro. Inoltre, l’ex premier aveva destinato loro alcuni immobili in comodato d’uso gratuito. Con la morte di Berlusconi, gli eredi avrebbero bloccato i versamenti, iniziando le procedure di ‘sfratto’ per tutte le ragazze coinvolte, tra le quali Barbara Guerra.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).