The Grudge Project: fuori il nuovo singolo “Control”

I The Grudge Project tornano sulla scena musicale con un nuovo singolo: “Control” è una visione fuori e dentro l’animo umano

“Control” è il terzo brano con Sorry Mom! della band “The Grudge Project”. Il brano parla di rivincita, una visione fuori e dentro l’animo, che racconta la storia delle nostre percezioni e dei traguardi fatti per cercare di perfezionarle. Una presa di coscienza che taglia i traguardi di una vita intera e la consapevolezza di essere solo nello spazio tra due virgole in un viaggio che non ha né fine, né tempo.

Questo intimo messaggio è enfatizzato dal sound profondo e graffiante della band, che attraverso riff grattati e tempi ben pensati rafforza il sentimento raccontato dal testo.

I The Grudge Project sono una band post-grunge italiana nata nel 2014 a Verona.

Registrano a Monza al “Frequenze Studio” sotto alla direzione artistica di Pietro Foresti il loro primo album “The Grudge Project” a Marzo 2019 sotto distribuzione Universal.

A Ottobre 2020 rilasciano il loro primo singolo “Gods” assieme al lyric video diretto da Lorenzo Milan. Registrano, ad aprile 2021, sotto la direzione artistica di Luca e Marco Donazzan in videoclip di “Friend of mine“, il secondo singolo estratto dall’album, in uscita ad aprire 2022.

A Giugno 2022 esce l’album “The Grudge Project”.

Ottobre 2022 firmano con l’agenzia di management e ufficio stampa “Sorry Mom!“ con la quale escono i singoli “Points of Light”, “Heaven Inside” e l’ultimo “Control“.