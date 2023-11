Nuovo Olimpo di Ozpetek è in streaming su Netflix

Disponibile in streaming solo su Netflix ‘Nuovo olimpo’, l’ultimo lavoro del regista Ferzan Ozpetek presentato in anteprima alla festa del cinema di Roma

In streaming su Netflix il nuovo film di Ferzan Ozpetek “Nuovo olimpo‘: la nuova pellicola del regista, presentata in anteprima alla festa del cinema di Roma, è solo sulla piattaforma.

Il nuovo film di Ozpetek, ambientato a Roma, racconta una storia d’amore che attraversa tre decenni a partire dalla fine degli Anni 70. Al centro della trama ci sono due giovani venticinquenni, interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, che si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Da quel momento, per i successivi trent’anni, si perderanno e si continueranno a cercare. “Il punto di partenza del film è una storia vera che mi è successa negli Anni 70 e che da tanto tempo volevo usare come spunto per farne un film- ha spiegato il regista-. Iniziando a lavorarci però questa volta mi sono subito accorto che piano piano la storia si allargava comunque, si staccava dal suo nodo iniziale così personale e dilagava verso altre dinamiche e altri temi che non riguardavano più soltanto me. Perché – prosegue Ozpetek – non raccontava solo un amore a due attraverso il tempo ma pure l’amore per il Cinema, come memoria del desiderio e della passione. I confini autobiografici si sono così scoloriti e la storia non è più stata soltanto mia, ma credo anche di tanti altri“.

Nel cast di ‘Nuovo Olimpo’, scritto da Ozpetek assieme a Gianni Romoli, figurano anche Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo, Greta Scarano, Alvise Rigo, Giancarlo Commare e Jasmine Trinca. La colonna sonora del film ospita il brano ‘Povero Amore’, interpretato da Mina e inserito nel suo nuovo album, ‘Ti amo come un pazzo’. Si rinnova così il sodalizio tra il regista e la cantante dopo le recenti collaborazioni ne ‘La dea fortuna’ e ‘Le fate ignoranti – La serie’.

Il nuovo film di Ozpetek era molto atteso, anche perché il regista turco ha alle spalle molti film di grandissimo successo come ‘Le fate ignoranti’, ‘La finestra di fronte’, ‘Saturno contro’, ‘Mine vaganti’, ‘La dea fortuna’.