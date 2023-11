Nei negozi e online “The Journey – Part 2” dei The Kinks

“The Journey – Part 2” è il secondo volume della speciale antologia per il 60° anniversario dei The Kinks, una delle più grandi rock band di tutti i tempi

The Kinks, uno dei più grandi gruppi rock britannici di sempre, continuano le celebrazioni per il 60° anniversario della loro illustre carriera musicale, con la seconda parte dell’antologia “The Journey”, in uscita il 17 novembre per BMG.

Dopo l’uscita di The Journey – Part 1 a marzo di quest’anno (che conteneva successi come “You Really Got Me”, “Waterloo Sunset”, “All Day And All Of The Night”, “Supersonic Rocket Ship” e “Dead End Street”, The Journey – Part 2, anche questa compilata dalla band, sarà disponibile nei formati 2CD, 2LP, digitale e digitale HD.

I formati fisici contengono un libretto con foto della band e note track-by-track scritte dai membri originali Ray Davies, Dave Davies e Mick Avory, in cui gli artisti condividono i loro ricordi e li intrecciano con l’incredibile storia dei Kinks.

The Journey – Part 2 raccoglie singoli, B-sides, brani dagli album e, in particolare, sei nuovi mix di Ray Davies, tre dei quali sono inedite performance dal vivo registrate al New Victoria Theatre di Londra nel 1975.

Tra i successi presenti in questa nuova release troviamo: “Lola”, “Sunny Afternoon”, “20th Century Man”, “Dedicated Follower Of Fashion”, “Till The End Of The Day”, “A Well Respected Man”, “See My Friends” e “Everybody’s A Star (Starmaker)”.

Ray Davies: “Pensavo di sapere tutto sulle mie canzoni, finché non mi è stata data l’opportunità di mettere insieme questo disco. La nuova tracklist ci ha permesso di mostrare un ‘quadro generale’ e di fornire una storia più approfondita su come si è evoluta la nostra musica. Ho imparato molto su me stesso nel mettere insieme questo disco.”

Dave Davies: “Un’altra occasione per ascoltare alcuni dei miei brani preferiti dei Kinks nel corso degli anni. Un perfetto esempio della nostra eredità musicale varia e creativa..”

Mick Avory: “Un’ottima selezione di canzoni dei Kinks attraverso gli anni, che riserverà piacevoli sorprese all’ascoltatore.”

Le canzoni contenute in The Journey – Parts 1 & 2, sono state selezionate per la prima volta personalmente da Ray, Dave e Mick, secondo temi ispirati dalle loro esperienze e vicissitudini vissute nel loro viaggio di vita comune come band dal 1963. I brani contenuti nelle raccolte sono tratti dai classici album originali dei Kinks, tra cui: Face To Face, The Kink Kontroversy, Something Else, The Village Green Preservation Society, Lola Versus Powerman and The Moneygoround, Muswell Hillbillies, Everybody’s In Show-Biz, Preservation Acts 1 & 2 e A Soap Opera.

Tutti i brani sono stati accuratamente rimasterizzati da Kevin Gray presso i Cohearent Studios di Los Angeles, con la supervisione di Andrew Sandoval.