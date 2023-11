Chiara Ferragni in ospedale a Milano per donare il sangue

Chiara Ferragni in ospedale, al Policlinico di Milano, per donare il sangue: l’imprenditrice digitale sui social lancia un appello ai giovani

Le trasfusioni di sangue, qualche settimana fa, hanno salvato la vita a Fedez. Lo sa bene il rapper che, dopo aver superato un’ emorragia provocata da due ulcere sanguinanti, ha invitato tutti a diventare donatori. A Milano i fan, già qualche giorno dopo, avevano preso d’assalto la sede dell’Avis. Ora è Chiara Ferragni a cogliere l’appello e sui social annuncia di essere diventata donatrice. L’imprenditrice digitale, come spiega lei stessa su Instagram, si è recata al Policlinico del capoluogo lombardo e ha fatto la sua prima donazione.

“Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie”, scrive come commento a degli scatti realizzati sul posto.

L’APPELLO A CHI LA SEGUE

“Donare sangue- spiega- ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso“.