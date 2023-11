Apple Watch 2 è il primo prodotto hi-tech ad emissioni zero

La nuova gamma di Apple Watch 2 a zero emissioni di carbonio grazie al rispetto di rigidi criteri: utilizzata il 100% di energia elettrica pulita

La casa di Cupertino ha presentato la nuova gamma di Apple Watch 2 a zero emissioni di carbonio grazie al rispetto di rigidi criteri. Per la produzione del famoso smartwatch è stata utilizzata il 100% di energia elettrica pulita, per i materiali il 30% proviene da materiale riciclato o rinnovabile e per la spedizione del prodotto non viene utilizzato il trasporto aereo. Il tutto si traduce in una riduzione del 75% delle emissioni per la produzione e fornitura di ciascun modello. L’azienda utilizzerà crediti di carbonio di alta qualità per far fronte alle emissioni rimanenti (25%) così da coprire l’intero ciclo produttivo. Ogni articolo che soddisferà queste caratteristiche sarà certificato da SCS Global Services, azienda specializzata nelle certificazioni ambientali.

Tutta la produzione di Apple Watch è alimentata dal 100% di energia pulita grazie agli investimenti di casa madre e dei fornitori. Anche questi ultimi, produttori di parti e componenti, sono chiamati in causa e viene loro richiesto di impiegare il 100% dell’energia elettrica creata da fonti rinnovabili. La Apple ha l’ambizioso obiettivo di rendere ogni prodotto a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Altra novità in casa Apple è un nuovo strumento denominato “Grid Forecast”, ad oggi presente solo per il mercato americano, con lo scopo di segnalare all’utilizzatore domestico quando l’energia impiegata proviene da una fonte pulita oppure no così da permettere la scelta di utilizzare l’energia elettrica in quel momento o successivo.

Ad oggi le emissioni totali dell’azienda sono state abbassate a – 45% rispetto il 2015. Dal 2018 tutti gli uffici aziendali, i data center e i negozi al dettaglio in tutto il mondo sono alimentati da elettricità rinnovabile. Grazie a queste azioni, sia aziendali sia dei fornitori globali, sono prodotti più di 15 gigawatt di energia pulita in tutto il mondo.