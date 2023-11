ABB investe in Svezia, per un nuovo campus dedicato alla robotica

ABB ha annunciato un investimento di 280 milioni di dollari per costruire un nuovo campus europeo per la robotica a Västerås, in Svezia. Il campus sarà la sede centrale di ABB Robotics in Europa e fornirà ai clienti robot collaborativi e industriali abilitati all’intelligenza artificiale, nonché soluzioni digitali a supporto dell’automazione flessibile. Il campus sostituirà le attuali strutture robotiche del sito e dovrebbe essere inaugurato alla fine del 2026.

Al termine del campus, ABB avrà investito 450 milioni di dollari nelle sue tre strutture robotiche dal 2018, tra cui la sua mega fabbrica di Shanghai che rifornisce i clienti in Asia e lo stabilimento di Auburn Hills che sostiene le Americhe.

Il nuovo campus di ABB consentirà una stretta collaborazione con clienti e partner per sviluppare soluzioni di robotica e automazione in un ambiente sicuro e funzionale. I clienti potranno testare le proprie soluzioni e sperimentare le ultime innovazioni in materia di automazione in loco. Inoltre, dipendenti, visitatori e studenti potranno partecipare a un campus aperto e vivace, sia durante che dopo l’orario di ufficio. Il nuovo campus di ABB sarà un luogo di lavoro moderno per la forza lavoro di ABB Robotics di 1.300 persone nella zona e includerà una nuova fabbrica, uffici, un centro di ricerca e sviluppo, un centro esperienze e un centro di formazione per clienti e visitatori.

La nuova fabbrica sarà inoltre dotata di robot mobili autonomi (AMR) come componente chiave per il trasporto di materiali e prodotti tra il magazzino, le stazioni di assemblaggio e i reparti di assemblaggio. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2024 e sostituirà i nove edifici separati che sono cresciuti organicamente dal 1974 e costituiscono attualmente le operazioni robotiche in Svezia, rafforzando ulteriormente le sinergie interfunzionali.

Costruendo il campus a Västerås, ABB continua a consolidare l’area come un polo di automazione, rimanendo in importante prossimità di clienti, fornitori, mondo accademico e partner. Il campus offrirà un’opportunità unica per sviluppare l’ecosistema mantenendo tempi di consegna rapidi, con trasporti più brevi e un’impronta di carbonio ridotta. Inoltre, consente ad ABB di sfruttare ulteriormente le competenze e le capacità coltivate da ABB Robotics in Svezia negli ultimi 50 anni.

Il campus sarà costruito in linea con gli obiettivi di sostenibilità 2030 di ABB che mirano alla neutralità carbonica all’interno delle operazioni di ABB riducendo le emissioni di gas serra e aumentando la conservazione delle risorse. A tal fine, si terrà conto della selezione dei materiali da costruzione e dei processi di costruzione, nonché dell’utilizzo di pannelli solari sul tetto. L’obiettivo dell’azienda di servizi pubblici è raggiungere le emissioni zero di carbonio entro il 2050. Garantendo l’affidabilità operativa della centrale, l’accordo sostiene questi sforzi con energia di bilanciamento ad avvio rapido per compensare rapidamente le fluttuazioni nell’offerta di energie rinnovabili. La fornitura alla rete è quindi assicurata indipendentemente dalle condizioni.

L’investimento di ABB nel campus di robotica a Västerås rafforzerà la sua leadership globale in materia di robotica e automazione. Con questa struttura, ABB aumenterà la capacità produttiva del 50% e rafforzerà le sue capacità di fornire al mercato europeo, che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 7% fino al 2027.