Sviluppo digitale: Signicat presenta la piattaforma Signicat Mint

Signicat presenta Signicat Mint, una piattaforma no-code per rivoluzionare la creazione di processi di identità digitale in tutti i settori

Signicat, la piattaforma di soluzioni di identità digitale leader in Europa, annuncia il lancio di un nuovo prodotto: Signicat Mint. Una piattaforma no-code per progettare, costruire e implementare qualsiasi processo di identità digitale in un editor visivo no-code che promette di cambiare il modo in cui le aziende costruiscono i processi di identità digitale in tutta Europa.

Le soluzioni di identità digitale di Signicat, tra cui la verifica d’identità, i servizi di autenticazione, la firma digitale e il rilevamento delle frodi, sono ora disponibili nell’editor visivo no-code di Signicat Mint. Questo consente di trascinare e rilasciare i componenti utili a costruire flussi di lavoro senza il bisogno di scrivere alcun codice.

In questo modo, il processo di onboarding può essere facilmente integrato in servizi o applicazioni web esistenti, offrendo accesso agli utenti tramite un link che può esser comodamente inviato via email, inserito come pulsante su un sito web, o attivato da un’API.

“Mi piace pensare che stiamo democratizzando l’accesso alla tecnologia. Aziende di qualsiasi dimensione, in qualsiasi paese, con qualsiasi necessità, possono progettare e condividere i propri processi digitali. Immaginiamo che un qualunque compliance officer, un product owner, o un growth manager siano ora attrezzati per costruire i loro processi aziendali. Ed è questo il vero valore di Signicat Mint per le aziende: la possibilità di creare flussi di lavoro ma anche di migliorarli in qualsiasi momento se necessario”, afferma Robin Wilgott, Product Manager di Signicat Mint.

Mint punta ad essere un punto di svolta in Europa per aziende di qualsiasi dimensione, consentendo loro di semplificare i propri processi, ridurre i costi ed aumentare l’efficienza ma, soprattutto, dando loro il controllo dei propri processi. Inoltre, garantendo la flessibilità necessaria per adattarsi agli aggiornamenti normativi, di mercato e alle esigenze dei clienti.

“La nostra missione è costruire tecnologia per far sì che le persone si fidino l’una dell’altra nel mondo digitale, e possiamo raggiungere questo obiettivo solo essendo un passo avanti e con prodotti all’avanguardia per i nostri clienti. Sono orgoglioso di annunciare che siamo la prima azienda nell’industria dell’identità digitale a offrire un prodotto no-code che integra l’intero ciclo di vita dell’identità digitale”, afferma Asger Hattel, CEO di Signicat. “Siamo entusiasti di vedere l’impatto che il nostro prodotto avrà sull’industria e siamo convinti che rivoluzionerà il modo in cui i nostri clienti lavorano e raggiungono i loro obiettivi per portare avanti le loro aziende”, ha aggiunto.

Le normative locali ed europee possono rappresentare una sfida per le aziende poiché cambiano molto velocemente, e le aziende devono essere aggiornate e assicurarsi che anche i loro processi lo siano. Signicat Mint è conforme a tutte le linee guida che le industrie regolamentate devono rispettare, come il GDPR, le normative AML a livello locale ed europeo con 5AMLD e 6AMLD, MiFID II e MiFIR, oltre alle leggi locali sulla protezione dei consumatori o alle normative specifiche del settore come IDD per le compagnie di assicurazione o CRD/Solvency II per le istituzioni finanziarie.

Signicat Mint è particolarmente rilevante per i processi di verifica dell’identità digitale e due diligence, l’onboarding di clienti e aziende, e la firma digitale di contratti. La sua facilità d’uso e il fatto che molte delle soluzioni digitali di Signicat siano disponibili rendono questa piattaforma no-code una vera innovazione. Può servire in tutti i settori, che siano regolamentati o no, ideale per servizi finanziari, compagnie d’assicurazione, rivenditori online, studi legali, agenzie immobiliari e altri ancora.

In aggiunta, Signicat Mint può essere personalizzato con l’aspetto grafico dell’azienda o reso disponibile all’indirizzo internet della stessa. Inoltre, le aziende possono riutilizzare flussi di lavoro precedenti poiché avranno accesso a flussi predefiniti, creati da loro stesse, da altri clienti, o i flussi predefiniti di Signicat.