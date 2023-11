Roche completa l’acquisizione di Telavant per 7,1 miliardi di dollari

Roche ha finalizzato l’acquisizione di Telavant per 7,1 miliardi di dollari in anticipo, ottenendo i diritti sull’anticorpo sperimentale anti-TL1A RVT-3101 in USA e Giappone

Roche ha finalizzato l’acquisizione di Telavant per 7,1 miliardi di dollari in anticipo, ottenendo i diritti sull’anticorpo sperimentale anti-TL1A RVT-3101 negli Stati Uniti e in Giappone. Telavant è stata costituita lo scorso anno da Roivant Sciences e Pfizer per concentrarsi sullo sviluppo della terapia sottocutanea una volta al mese, precedentemente nota come PF-06480605.

RVT-3101 è in fase di studio per le malattie infiammatorie intestinali, tra cui la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. All’inizio di quest’anno, Roivant ha annunciato che il farmaco è stato associato a tassi di remissione clinica e di miglioramento endoscopico significativamente migliori rispetto al placebo nello studio di Fase IIb TUSCANY-2 per la colite ulcerosa. Nel frattempo, a luglio, ha preso il via lo studio TAHOE, di fase intermedia, per testare il farmaco in pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave.

Corsa alla fase III

“Crediamo fermamente che questo nuovo anticorpo TL1A-diretto abbia… un potenziale di trasformazione”, ha dichiarato Thomas Schinecker, CEO di Roche. La casa farmaceutica svizzera ha dichiarato di voler avviare quanto prima una sperimentazione globale di Fase III per RVT-3101.

L’accordo fa seguito alle indiscrezioni dell’inizio dell’anno secondo cui Roche era vicina all’acquisizione di RVT-3101, mentre Pfizer deteneva i diritti di commercializzazione al di fuori degli Stati Uniti e del Giappone. La casa farmaceutica svizzera ha dichiarato lunedì che “data l’inedita modalità d’azione dell’anticorpo, mirata sia all’infiammazione che alla fibrosi, esso ha un potenziale di applicazione in molteplici altre patologie”.

Oltre al prezzo di acquisto iniziale, l’accordo prevede anche un pagamento a breve termine di 150 milioni di dollari a titolo di milestone da parte di Roche. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno o nel primo trimestre del 2024. L’azienda svizzera ha anche un’opzione per avviare una collaborazione con Pfizer su un anticorpo bispecifico di nuova generazione diretto contro p40/TL1A, attualmente in fase di test di Fase I.

Citochina TL1A

La citochina TL1A (tumor necrosis factor-like cytokine 1A) è un regolatore a monte delle citochine pro-infiammatorie e dei segnali di fibrosi.

“Il blocco di TL1A potrebbe avere proprietà antinfiammatorie e antifibrotiche, quindi, esisterebbe un razionale molto forte per studiare l’efficacia di questa molecola e di questo approccio nei pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave” ha evidenziato il dott. Bruce E. Sands, capo della Divisione di Gastroenterologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai.

TL1A è stato scoperto nel 1999 dal fondatore di Prometheus Biosciences, Stephan Targan, presso il Cedars-Sinai. È stato riconosciuto come un fattore immunitario chiave che media sia la fibrosi che l’infiammazione in tutto l’organismo. Nelle malattie infiammatorie intestinali (IBD) è fortemente associato all’attività della malattia e ai processi infiammatori/fibrotici. I livelli basali di TL1A sono bassi, ma vengono rapidamente elevati in caso di attivazione immunitaria. Attraverso il suo recettore DR3, TL1A guida in modo potente i processi infiammatori, comprese le risposte Th1 e Th17. TL1A attiva anche direttamente i fibroblasti, portando alla disposizione del collagene e alla fibrosi, in parte indipendentemente dall’infiammazione.

Il primo grande affare del nuovo CEO di Roche

L’acquisto di Telavant rappresenta la prima grande transazione di Schinecker da quando ha assunto la guida di Roche a marzo. Il mese scorso il dirigente ha dichiarato che le acquisizioni sono una possibilità, ma qualsiasi acquisto importante deve avere “senso dal punto di vista scientifico e finanziario”, con investimenti orientati maggiormente verso progetti altamente innovativi.

Teresa Graham, responsabile dell’unità farmaceutica di Roche, ha dichiarato che “dal punto di vista della volontà di andare là fuori e trovare la migliore scienza possibile, penso che questo sia assolutamente il tipo di accordo che ci si può aspettare che facciamo di più”. Ha indicato che il produttore di farmaci rimane a caccia di accordi “best-in-portfolio”, sia per le attività in fase avanzata che per quelle in fase iniziale.

Sulle orme di MSD e Sanofi

L’accordo di Roche con Telavant si inserisce in un contesto di crescente interesse per la classe degli anti-TL1A, favorito dall’accordo di MSD. che in aprile ha acquistato Prometheus Biosciences per 10,8 miliardi di dollari per mettere le mani sul PRA023. Più di recente, Sanofi ha accettato di pagare 469 milioni di euro (497 milioni di dollari) in contanti per i diritti di co-sviluppo e commercializzazione congiunta del candidato anti-TL1A TEV-48574 di Teva per la malattia infiammatoria intestinale.

Commentando l’ingresso di Roche nel settore degli anti-TL1A, John Murphy, analista di Bloomberg Intelligence, ha affermato che RVT-3101 “ha mostrato tassi di remissione più elevati negli studi di Fase II sulle malattie infiammatorie intestinali rispetto ad altre attività recentemente acquisite”. Tuttavia, Murphy ha suggerito che “il prezzo sembra alto, dato che rappresenta solo i diritti statunitensi e giapponesi del farmaco in un campo in cui l’azienda svizzera ha un’esperienza limitata”.