Previsioni meteo 1 novembre 2023: tempo instabile sul versante tirrenico

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 novembre 2023: piogge sparse lungo tutte le regioni della costa tirrenica, da Nord a Sud

Il mese di ottobre si è chiuso con condizioni meteo instabili sull’Italia a causa del transito di un fronte perturbato che anche nella giornata di oggi farà sentire i suoi effetti sull’Italia nonostante l’allontanamento del nucleo principale. Avremo infatti ancora cieli coperti e possibilità di piogge specie sulle regioni del versante tirrenico mentre sul resto della Penisola il clima sarà più asciutto e con qualche sprazzo di sole. Tra domani e venerdì alcuni modelli mostrano una vasta e profonda circolazione depressionaria muoversi sul Mare del Nord. Minimo in approfondimento anche sull’Italia con spiccato maltempo nei primi giorni di novembre. L’aria in arrivo dovrebbe anche essere più fredda di quanto visto fino ad ora con possibilità di neve a quote medio-basse sulle Alpi e localmente anche sull’Appennino centro-settentrionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 novembre 2023.

Al Nord: Sia al mattino che al pomeriggio molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria e localmente sulle Alpi centro-occidentali, con neve oltre i 1900-2000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite con tempo per lo più asciutto, salvo dei fenomeni ancora sulla Liguria e tra Alpi centrali e Triveneto. Neve oltre i 2000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora asciutto altrove. Tra la serata e la notte residue piogge tra Lazio e zone interne dell’Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in estensione anche alle regioni peninsulari e Sicilia settentrionale, nuvoloso ma con tempo asciutto sui settori adriatici. In serata tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .