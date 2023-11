Meli in radio e in digitale con il brano “Insonnia”

Fuori per Futura il nuovo singolo di MELI, INSONNIA. Il recente percorso dell’artista si compone così di un nuovo brano, che ne conferma le direzioni urbane e notturne

È online per Futura il nuovo singolo di MELI, INSONNIA. Il recente percorso dell’artista si compone così di un nuovo brano, che ne conferma le direzioni urbane e notturne dopo la pubblicazione dei precedenti singoli DEJAV(U), ORTIGIA, SHITPOP e $EXY DELIR*O.

“Quando soffri la mancanza di sonno è facile passare da un pensiero all’altro. Alcuni negativi altri positivi. Una sigaretta che si spegne chiama l’altra subito ad accendersi, una voce in testa ti fa pensare a come potresti stare se solo lei domani andasse via dalla tua vita. Ma non è forse meglio godersi il momento ed essere grati del fatto che si ha una spalla su cui piangere e affondare anche quando tutto va male? Elaborare pensieri che ci tranquillizzano forse può essere una cura adatta per lasciarsi andare ed entrare in un sonno profondo, forse anche a costo di mentire a noi stessi.”

CREDITS

Eseguito da: MELI

Scritto da: Alessio Meli

Prodotto da: Giorgio Pesenti

Mix e Master: Dario Riboli

Direzione creativa: AFRAID STUDIO

Foto Corinne Barlocco @corinnebi

BIO

Alessio Meli nasce a Catania nel 1998. Dopo il successo virale di Capofitto, ottenuto da indipendente, pubblica nel 2020 “Please Wait”, il suo disco d’esordio (Futura Dischi/Sony Music). Nella categoria indie-pop, si classifica all’8 posto tra i dischi italiani più ascoltati del 2020 e al 3 posto tra i dischi d’esordio più ascoltati in Italia. Nel 2020, post disco, appare solo in un featuringcon Mameli nel brano Mappa e con gli Iside nel brano Delta. Dopo due anni di silenzio, nel 2022 pubblica il singolo $EXY DELIR*O, che dà il via ad un nuovo progetto discografico.