In libreria “Femminismo per il 99%” di Arruzza, Bhattacharya e Fraser

“Femminismo per il 99%. Un manifesto” di Cinzia Arruzza – Tithi Bhattacharya – Nancy Fraser, trad. di A. Prunetti, nelle librerie per Laterza

Abbiamo bisogno di un femminismo inquieto, anticapitalista, mai soddisfatto dell’equivalenza se non avremo uguaglianza, mai sazio dei diritti legali se non avremo giustizia, mai appagato dalla democrazia se la libertà del singolo non sarà calibrata sulla libertà per tutti e tutte.

Un vero e proprio ‘manifesto’ in 11 tesi, in cui la lotta delle donne viene ricalibrata, per porla all’altezza delle sfide del neoliberismo.

Leonardo Filippi, “Left”

Il neoliberismo progressista ha tradito gli operai. Il populismo reazionario è in seria ascesa. L’alternativa? Puntare su un nuovo femminismo. Antirazzista, ecologista, solidale.

Giuliano Battiston, “L’Espresso”

Un manifesto per promuovere un ‘altro’ femminismo: che lotti contro lo sfruttamento sul lavoro e per i diritti sindacali, per il riconoscimento della fondamentale funzione di cura dei figli, per il diritto alla salute e a un ambiente non inquinato, contro ogni forma di razzismo e guerra.

Cinzia Arruzza insegna Filosofia alla New School for Social Research di New York City.

Nancy Fraser insegna Politica e Filosofia alla New School for Social Research di New York City ed è stata tra le principali organizzatrici dello sciopero internazionale delle donne negli Stati Uniti. Si occupa di teoria sociale e politica, di teoria femminista e di pensiero contemporaneo francese e tedesco. Tra le sue più recenti pubblicazioni in lingua italiana: Il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Dal neoliberismo progressista a Trump e oltre (Ombre Corte 2019); Capitalismo. Una conversazione con Rahel Jaeggi (Meltemi 2019); Redistribuzione o riconoscimento? Lotte di genere e disuguaglianze economiche (con Axel Honneth, Meltemi 2020); Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo? (Castelvecchi 2020). Nel catalogo Laterza anche Femminismo per il 99%. Un manifesto (con Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya, 2019).

Tithi Bhattacharya insegna South Asian History alla Purdue University (Indiana, USA), dove dirige il Global Studies Program.